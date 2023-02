El fuego intacto de Tonga Reyno: su vuelta al combate, la presión de ser comentarista y el deseo de recuperar el tiempo perdido

“Fui a entrar al parking y uno me gritó. ¿Qué hacés, estás estacionando un camión? Y cuando se dio cuenta quien era, me gritó: ¡Vamo arriba Tonga!”. Gastón Reyno rompe el hielo con lo que le acaba de pasar antes de llegar a la redacción de El Observador, una situación que lo divirtió y lo sorprendió en su vuelta a Uruguay.

El luchador retornó al país a menos de una semana de su estreno triunfal en su nueva disciplina, el bare knuckle, una modalidad de combate que a grandes rasgos es boxeo sin guantes en un ring circular, y que es considerada más violenta que las artes mariales mixtas (MMA), su otro deporte en una jaula.

A los 36 años, el Tonga volvió a pelear luego de cuatro años y está en llamas, muy ilusionado con el reinicio de su carrera deportiva en otra forma de combate, mientras alterna con su rol de comentarista en ESPN y Star+.

“Fui a comentar bare knuckle en junio del año pasado y me impresionó muchísimo todo, lo que veía arriba del ring y abajo también”, dijo a Referí sobre cómo conoció su nueva disciplina. “Era como un boom. Lo mismo que viví cuando vi las peleas de la jaula por primera vez hace 8 años. Dije, ‘quiero ser parte de esto, esto está creciendo’, así que me animé, entrené y lo hice”.

El uruguayo no peleaba desde 2019, por lo que tuvo que armar un plan de entrenamiento y formar un nuevo equipo de trabajo.

“Me tuve que cuidar muchísimo con la dieta”, contó. “Siempre hago un corte de peso muy drástico, corto 10 kilos capaz que en 24 horas. Esta vez lo bajé y corté seis kilos. Parece mucho pero no es tanto. Llegué sin sufrimiento, mi cuerpo respondió bien y arriba del ring me sentí perfecto”, dijo sobre el kilaje para dar con el peso de su categoría: 70 kilos.

“La categoría de peso es lo más importante y la tenés que dar 24 horas antes de la pelea”, explicó. “Mi peso es 70 kilos. El pesaje es el jueves y yo el miércoles estoy pesando 76, me deshidrato, subo a la balanza, cumplo con los 70 kilos, bajo, y ahí me rehidrato. Y al ring subo con 76 o 78 kilos”, contó sobre el proceso que ya le es conocido.

Para deshidratarse utilizó un sauna portátil, cremas y realizó entrenamientos. “Te tenés que cuidar con la dieta también”, contó. “Si comés sodio en los últimos días, te retiene líquidos, entonces es importante que comas cosas sin sal, 24 horas antes del pesaje no como ni tomo nada… Es un poco sacrificado pero estoy acostumbrado”.

El entrenamiento también cambió para pasar del MMA al bare knuckle.

“Me sacaron las patadas, los derribos, los codos, así que tuve que aprender el arte de pegar y que no te peguen, el boxeo de puntuar”.

“En realidad yo iba a noquear y fue lo que conseguí (ganó su primera pelea en 86 segundos), pero en este deporte del boxeo sin guantes no es necesario tirar con tanta potencia, solamente con tocar, ya lastimás. Así que aprendí el juego de piernas, el estar bien cubierto todo el tiempo y ser inteligente para buscar el momento justo para golpear”.

Sus entrenamientos se basaron en el menos es más. Dejó las largas sesiones de hasta ocho horas de bolsa para hacer una hora a la mañana y una hora y media de noche. Los combates de su nueva disciplina tienen cinco rounds de dos minutos cada uno. “Son 10 minutos de intensidad. Entonces no tiene sentido salir a correr una hora o una hora y media”.

Otro aspecto que tuvo que entrenar fue el de golpear sin guantes. Para eso comenzó golpeando una maquinguara para ir fortaleciendo los nudillos.

“No se puede hacer sparring sin guantes con un compañeros porque te lastimas y no llegas a la pelea”, recordó. “Entonces, tenía la incertidumbre de qué iba a sentir cuando me pegaran con los nudillos o yo pegara con los nudillos. La pelea no fue muy larga, 86 segundos, pero me saque algunas dudas que tenía. ¡Aguanto los golpes con nudillos!”.

La vuelta en un ring y la presión del comentarista

Volver a pelear significó volver a revivir los rituales previos de cada combate: el pesaje, la concentración, la llegada a los vestuarios con su equipo, subir al ring y la campana.

“Siempre tengo miedo antes de una pelea, pero no a que me lastimen, al nocaut o a alguna lesión. Es como un miedo a defraudar”, contó. “Le ponés mucho esfuerzo, hay mucha gente que te acompaña. De mi victoria gana mi entrenador, mi manager, todo el resto del equipo, mi familia es mucho más feliz, mi mamá va a estar más orgullos cuando va a la peluquería y mi papá cuando va a la carnicería. Entonces siempre tengo esa presión de ganar”.

En esta pelea tuvo una presión extra por su rol de comentarista. “Era como un poco de demostrar todo lo que hablo en el micrófono. Si no iban a decir ‘este habla mucho pero después no hace nada cuando le toca pelear’”.

Desde que eligió ser luchador profesional, trata de que su familia vea que él está feliz. “Que finalmente logré hacer lo que me apasiona y creo que eso los deja contentos”.

“Tranquilos no van a estar nunca”, agregó. Su madre, por ejemplo, no mirá las peleas y solo las escucha, lo que a veces la lleva a ponerse nerviosa. “Uno de los relatores dijo ‘está cortado’, por mi rival, y ella pensó que era yo el que estaba cortado y quedó fría, porque ella no quiere que me lastimen la cara. Me imagino lo que viven, así que a las primeras personas que llamo son a mi papá y a mi hermana cuando me bajo del ring y a los primeros que vine a darle un abrazo fue a ellos”.

El debut en bare knuckle fue soñado. Le ganó al estadounidense Daniel Van Sickle por TKO en 1:26 minutos y casi no recibió golpes, solo se le notó una mano más inflamada que la otra.

“Fue como que me saqué una mochila de encima”, expresó. “Cuando dije que iba a pelear bare knuckle no me imaginé después lo que era. Cuando empecé a pegarle a la maquinguara y a pelarme los nudillos, dije: ‘en qué me estoy metiendo’”.

“Cuando iba caminando al ring y los veía llegando al matadero a todos los peleadores, todos cortados y con sangre, dije esto es mucho más serio que la MMA. Pero una vez que subí fue todo disfrute y ni te digo cuando conseguí la victoria. Llegué a Uruguay y vi que mucha gente había visto la pelea de un deporte que acá no se veía”, comentó.

¿Cómo sigue su carrera? Mientras se preparaba para comentar este fin de semana, el uruguayo dijo que quiere volver a pelear lo antes posible. “Estoy sano, entrenando, comí bastante en Uruguay en estos días, pero el martes me pongo a entrenar y listo para pelear. Quiero recuperar el tiempo perdido”, dijo el Tonga, que quiere seguir en el ring.

Preguntas y respuestas

¿Cuál es su golpe hábil?

"La mano derecha que es la que tengo más potencia. Acá no es tan necesario pegar fuerte, con un pequeño golpe lastimas. La mano izquierda en esta pelea fue clave para mantener la distancia y para abrir el camino a esa mano derecha que pegué".

¿Boxeo o MMA?

"Artes marciales mixtas toda la vida. Es donde me siento tranquilo, cómodo, lo que me gusta ver y comentar. Son desafíos que uno tiene que tomar. Al principio las MMA no me gustaban y cambiaba de canal. Cuando me fui a Kansas a entrenar, me iba llorando al vestuario, tenía ganas de volverme a Uruguay. Y hoy me encanta. A veces uno tiene que salir de su zona de confort. Sé que al principio es difícil, pero después me termina enamorando".

¿Perder por KO o ganar por puntos?

"Siempre ganar. Siempre que me levanten la mano. Es una sensación que no la puedo explicar. Algunos dicen que es la gloria, yo no sé lo que es la gloria. No me drogo ni ingerí sustancias que me hagan alucinar… Cuando me levantan la mano yo siento algo internamente increíble, no puedo dormir esa noche. Después de que ganó una pelea no puedo dormir, es imposible que cierre los ojos y que se me borre la sonrisa".

¿Comentar TV o subir al ring?

"Subir al ring. Las dos cosas me apasionan. No sé si tanto comentar la pelea, pero sí tratar de explicar lo que está pasando y de transmitir esa pasión por los deportes de combate, pero nada me hace sentir como pelear. Cuando estoy sentado comentando digo que no hay otro lugar en el mundo que quiera estar que en la silla comentando la pelea. Si hay otra posibilidad, es adentro del ring o de la jaula".

Su relación con los deportistas uruguayos

"Creo que los uruguayos nos apoyamos entre todos. A mí me pasa que en salto largo vos hinchás por (Emiliano) Lasa y no conozco a otro saltador. Y te discuto que es el mejor del mundo y no me importa si salta 5 metros o 10. Lo mismo con Lola (Moreira), ni que hablar con Santi Urrutia que es mi ídolo. Me pasa en cualquier deporte. Ni que hablar en fútbol que son dioses para mí. Hoy (por el jueves) me voy a ver a Uruguay con Estados Unidos, hablé con Esteban Batista, voy a ir con mi padre. De básquetbol no sé nada, pero lo estoy palpitando como si fuera ver la final del mundo”.

Sus vacaciones en Uruguay

"No tomo alcohol, no soy de salir a la noche. Me gusta estar con mis amigos, con mis padres, mi hermana, comer asado… Me encanta el dulce. Ahora me agarré una adicción a los alfajores, estoy entre 7 a 10 alfajores por día, nunca me había pasado. Me doy el gusto de saltar la dieta, de estar tranquilo".

¿Chris Namús o Cecilia Comunales?

"¡Pah! Es como a quién quiero más, si a mi papá o mi mamá. No te la puedo contestar. Las quiero mucho a las dos. Son mis amigas, compañeras de trabajo. Me dan mucho orgullo por lo que son como deportistas, como periodistas, pero mucho más como amigas. Son dos terribles personas".