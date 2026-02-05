Dólar
/ Nacional / CERRO LARGO

Dos mujeres fueron condenadas a prisión por utilizar niños para transportar droga en Río Branco

Las autoridades hallaron 38 gramos de pasta base que habían sido escondidos entre las prendas de uno de los niños que acompañaba a las mujeres

5 de febrero 2026 - 8:52hs
Las dos mujeres fueron condenadas a prisión

Dos mujeres fueron condenadas a prisión en el marco de una investigación que logró desmantelar un punto de venta de estupefacientes en un barrio de la ciudad de Río Branco, en Cerro Largo.

Según informó el medio local Canal 12 de Melo, las tareas de inteligencia realizadas por las autoridades permitieron determinar que una mujer de 30 años era la principal responsable del tráfico de drogas en la zona, actuando junto a otra mujer en el transporte y comercialización de sustancias ilícitas dentro de la ciudad.

El operativo, que incluyó el seguimiento de un taxi en el que las implicadas se desplazaban, culminó en la interceptación del vehículo cuando regresaban por el Puente Internacional Mauá. En la inspección, las autoridades hallaron 38 gramos de pasta base que habían sido escondidos entre las prendas de uno de los menores de edad que acompañaba a las mujeres. Esta circunstancia agravó la situación, ya que el uso de un niño para encubrir la actividad ilícita fue uno de los elementos clave de la investigación.

En la audiencia judicial posterior, la Justicia condenó a la mujer de 30 años como autora de un delito de suministro continuado de sustancia estupefaciente prohibida, imponiéndole una pena de dos años y diez meses de penitenciaría. Por su parte, A.C.U.A., otra de las involucradas, fue condenada como autora de asistencia al narcotráfico, recibiendo una pena de dos años de penitenciaría.

Además, se resolvió remitir testimonios a la Sede de Familia, con el fin de adoptar medidas de protección para los menores involucrados en el operativo.

Temas:

mujeres niños Droga Río Branco

