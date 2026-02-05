Los colegios privados más buscados, el impacto de la baja natalidad y la identidad como marca para fidelizar a las familias

Falta menos de un mes para que suene el primer timbre que marque el inicio de las clases. En el mes de los pases y las planificaciones, referentes del sector educativo conversaron con Café y Negocios sobre la sensación térmica de los colegios para este nuevo año lectivo, que se parece bastante al del 2025, pero tiene sus particularidades.

En este contexto, un análisis de la plataforma Vacanted revela cuáles son las tendencias de fondo que explican qué instituciones están mejor posicionadas para afrontar una competencia cada vez más intensa por un número de alumnos en descenso .

En su informe, la plataforma da cuenta de una disminución en la proporción de búsquedas en los niveles de maternal, inicial y primaria- hasta sexto año- en relación con el total de búsquedas del año. Estos datos son consecuentes con la baja de la tasa de natalidad.

Entre 2015 y 2025 la población en edades de cero a cinco años cayó un 36%, mientras que entre 2015 y 2024 el descenso había sido de 33%. Para estas edades las búsquedas en la plataforma disminuyeron un 2,3 %. En tanto, en Primaria, la población entre 6 y 11 años mermó en un 17% en la última década y si se toma el de referencia el periodo 2015- 2024 la caída era de 14%. En esta misma línea, se vio una caída del 3,2 % en las búsquedas de la plataforma. Mientras que en los niveles de educación media básica y superior (de 12 a 17 años) aumentan su proporción un 5,5%, lo que Vacanted explica, principalmente, porque la baja abrupta de nacimientos, que inició en el 2015, aún no impactó en estos niveles.

Para el director de la Asociación de institutos de Educación Privada (Aidep), Alejandro di Lorenzi, el ritmo de las inscripciones es similar al que se daba en este momento del año en 2025 y según la sensación térmica que le da el intercambio con los directores de las instituciones asociadas sí percibe que las consultas están enlentecidas en educación inicial.

Además del impacto demográfico que sufre en general la educación, hay otro fenómeno que provocó cambios y nuevas definiciones: la migración de familias hacia el este.

Cada vez son más los que eligen mudarse hacia Canelones o Maldonado y eso lleva a que las mayores aperturas se den en esas zonas. En este sentido, Ignacio Cassi, director de la Asocaciòn Uruguaya de Educación Católica (Audec) estima además que es una zona en la que “no se pierde matrícula”, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país producto de la menor demanda.

Hacerle frente a este problema no es tarea sencilla y, según Di Lorenzi, “las instituciones están buscando ser creativas para poder captar familias que hagan todos los ciclos educativos en sus centros”.

Desde Audec, Cassi comentó que existen centros educativos en los que la propuesta de educación inicial se amplió progresivamente en el último tiempo. Así colegios que tenían niveles de cuatro y cinco años agregaron pasaron a formar también grupos de dos y tres años. “Aumentar los niveles de la propuesta fue una estrategia que se encontró para mantener la misma matrícula” y ocupar esos salones vacíos.

¿Qué buscan las familias?

En este contexto de menos natalidad, la cultura institucional se volvió un estandarte para los colegios que abrazan su identidad para fidelizar a las familias con una propuesta propia y que apuesta a diferenciarse de las demás. "Muchas veces incluso las familias se mudan hacia Ciudad de la Costa, por ejemplo, e igual siguen yendo los chicos a una institución que de pronto está en el centro de Montevideo", dice el director de Aidep. Estos casos evidencian la fuerza de la identidad y "el trabajo de la institución con las familias" que logra esa fidelidad que "todavía sigue existiendo".

"En esa cultura juega toda la identidad de la institución, pero sobre todo el acompañamiento al desarrollo de competencias emocionales de los estudiantes", señala Di Lorenzi. Esto se debe a que el plano emocional cobró relevancia, desde la pandemia a esta parte, y pasó a ser una preocupación de las familias que la institución juegue un rol en el espacio emocional del estudiante, algo que décadas atrás se hablaba-si es que se abordaba- puertas adentro de las familias. "Es cada vez más frecuente la consulta de las familias a los psicólogos o equipos de acompañamiento para ver cómo trabajar desde cada familia los aspectos emocionales", apunta el referente de Aidep.

"Cuando el acompañamiento en el área emocional a las familias y a los estudiantes es adecuado, esas familias a pesar de que tengan que hacer un sacrificio de distancia o algo por el estilo, siguen permaneciendo en la institución", analiza Di Lorenzi y apunta que "es algo que está siendo el diferencial en las instituciones educativas"

En este sentido, la información de Vacanted observa, en tanto, que las familias prefieren hoy centros de gran escala, bilingües, con todos los niveles educativos y alta reputación y que, de hecho, están dispuestos a pagar un presupuesto mayor -hasta un 19% más que el año pasado- para acceder y permanecer en estas instituciones que ofrecen más certezas, lo que redunda en una tendencia más marcada a la concentración del alumnado en ese tipo de centros educativos.

Al respecto el informe concuye que "se observa el fin de la pluralidad de los modelos" y asegura que las familias "priorizan propuestas con alta carga de bilingüismo y bachilleratos internacionales, percibidos hoy como el activo refugio más seguro frente a la incertidumbre del mercado laboral futuro".

En la misma línea revela que las familias ejecutan una "concentración de capital educativo" que se desprende de la situación demográfica ya que invierten los recursos que otras generaciones distribuían en varios hijos a una inversión más robusta para uno o dos.

Los desafíos y una tendencia difícil de revertir

Para el titular de Aidep uno de los grandes desafíos para los centros educativos es también tener una comunidad de docentes sólida, bien formada y motivada dentro de la institución, "porque en los últimos años también se ha dado una cierta rotación de docentes que antes no se daba". En este sentido, desde su perspectiva, es clave lograr un buen ambiente laboral.

A pesar de los esfuerzos de los centros educativos por sostenerse el director de Audec, Ignacio Cassi, afirma que la tendencia de que algunos colegios cierren sus puertas continuará, pero no por una crisis o por una baja abrupta de la matrícula, sino porque se trata de un fenómeno multicausal que se repite desde hace varios años y es difícil de torcer. En este sentido, destacó que es especialmente complejo para los colegios con menor matrícula solventar gastos fijos de grandes edificios, como sucedió por ejemplo con Los Vascos, estos gastos son más sencillos de licuar cuando hay muchos alumnos lo que lleva a que, en cierta medida, se tienda a una concentración, como sugiere el estudio de Vacanted.

Los 10 más buscados

En este marco, Vacanted elaboró un ranking de las instituciones privadas más buscadas en su plataforma. A continuación el top 10 de los colegios que al 31 de enero del 2026 lograron captar más la atención de las familias.