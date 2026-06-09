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Lamine Yamal y Nico Williams, las figuras de España y rivales de Uruguay, fueron preservados pensando en el Mundial 2026

Lamine Yamal y Nico Williams no jugaron ante Perú en el amistoso ya que se recuperan de sus lesiones para llegar en condiciones al Mundial 2026

9 de junio de 2026 12:07 hs
Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa.
Lamine Yamal y Nico Williams ha sido la dupla estrella de La Roja en la Eurocopa. Reuters

Lamine Yamal y Nico Williams, dos grandes figuras de la selección española que será rival de Uruguay, fueron reservados del último amistoso de preparación contra Perú para priorizar su recuperación de lesiones musculares, en busca asegurar su óptima condición física de cara al debut en el Mundial 2026.

Los dos jugadores permanecieron en el campamento de entrenamiento de la selección en Chattanooga, Estados Unidos, realizando trabajos específicos de rehabilitación y el entrenador, Luis de la Fuente, ha mostrado optimismo sobre su evolución.

Confianza en base al debut en el Mundial 2026

Luis de la Fuente confirmó que la medida se tomó siguiendo las recomendaciones de los servicios médicos y de preparación física. "Si siguen con esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles. Es una gran noticia", declaró De la Fuente según informó EL PAÍS. La prioridad es que lleguen "en las mejores condiciones posibles" al estreno mundialista.

El primer uruguayo que tendrá acción en el Mundial 2026: el juez Antonio García fue designado para un partido de la jornada inaugural

España, rival de Uruguay en el Mundial 2026, superó por 3-1 a Perú en un partido en el que no contó con sus figuras Lamine Yamal y Nico Williams; mirá el video

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7284g8ennyo
Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.

Lamine Yamal y Nico Williams han sido las jóvenes estrellas de España.

España tiene programado su debut en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta. Posteriormente, la Roja se enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio en la misma ciudad, y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Uruguay en Guadalajara, México.

El estado de las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams

En el caso de la gran estrella del FC Barcelona, se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, sufrida a finales de abril. Por su parte, Nico Williams, estandarte del Athletic Club, ha estado lidiando con una dolencia muscular en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, y Víctor Muñoz, del Osasuna, también se recupera de una lesión muscular en el sóleo.

Ambos jugadores habían participado parcialmente en entrenamientos previos en Chattanooga, mostrando avances favorables, pero la prudencia prevaleció para evitar riesgos antes del torneo. La gestión de cargas fue fundamental en esta etapa final de la preparación, buscando minimizar cualquier recaída que pudiera comprometer su participación en el Mundial.

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