El Observador / Polideportivo / BOXEO

El impactante golpe de Terrence Crawford a Canelo Álvarez que "lo llevó a una nueva dimensión" y que con su triunfo, se quedó con las cuatro coronas del mexicano; mirá el video

Una pelea que tuvo de todo en la madrugada de este domingo uruguayo, con muchos golpes del ganador

14 de septiembre 2025 - 11:59hs

La histórica victoria de Terence Crawford sobre el mexicano Canelo Álvarez dio mucho de qué hablar entre fanáticos del mundo del boxeo, quienes aseguraron, a través de las redes sociales, que uno de los golpes del estadounidense fue una clara imagen de los 12 asaltos que duró el combate por el título supermediano que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada.

El estadounidense, de 37 años, firmó una actuación estratégica, marcada por movimientos precisos y por un efectivo golpe de izquierda directo.

El golpe tremendo del último round

La escena que acaparó la atención global surgió en el último asalto. Terence Crawford conectó un golpe que giró a Canelo Álvarez casi 180 grados, dejando al mexicano con una expresión de perplejidad tras recibir el impacto en su mentón.

El público viralizó ese momento en plataformas como X (ex Twitter) y los fanáticos reaccionaron con comentarios como: “Canelo recibió un puñetazo que lo llevó a una nueva dimensión de confusión".

La pelea desarrollada en un marco de expectativa internacional, terminó favoreciendo por decisión unánime a Crawford: las tarjetas de los jueces marcaron la victoria del originario de Nebraska por 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, Crawford le arrebató a Canelo Álvarez las cuatro coronas que tenía hasta ahora, terminando con el llamado "Rey" por parte de los mexicanos.

Temas:

Canelo Álvarez Crawford boxeo Las Vegas

