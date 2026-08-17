"Su futuro se presentaba lleno de promesas": conmoción en Tranqueras por el asesinato de Daiana Rivera, una estudiante de Ciencias Biológicas de 20 años

Una joven de 20 años identificada como Daiana Yakira Rivera Sandín fue asesinada de una puñalada en la mañana de este domingo en Tranqueras, Rivera , luego de una discusión con otra mujer, de 25 años , que posteriormente se presentó ante la Policía y quedó detenida .

El hecho ocurrió en las inmediaciones de 18 de Julio y Fructuoso Rivera , frente a la plaza de la localidad. De acuerdo con información primaria, las dos mujeres se encontraban junto a un grupo de jóvenes cuando, por causas que se investigan, comenzó una discusión.

Durante el altercado, la mujer de 25 años habría sacado un cuchillo que llevaba en su cartera y herido a la joven de 20 años a la altura del tórax .

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Según el relato de testigos, después de ser atacada la víctima logró caminar algunos metros hasta que se desvaneció, mientras que la presunta agresora se retiró del lugar.

La joven fue trasladada al Sanatorio Casmer de Tranqueras, pero llegó al centro asistencial sin vida.

La Jefatura de Policía de Rivera confirmó que tomó conocimiento durante la mañana del ingreso de una mujer mayor de edad con una herida de arma blanca en la zona torácica y señaló que las circunstancias del episodio continúan bajo investigación.

La sospechosa se presentó ante la Policía

Durante la mañana, la mujer de 25 años señalada como presunta autora se presentó voluntariamente en la comisaría de Tranqueras, acompañada por otra persona mayor de edad.

La sospechosa permanece detenida mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del homicidio.

En la escena trabajaron Policía Científica y la Dirección de Investigaciones, bajo la supervisión de la Fiscalía de 2° Turno, a cargo de la fiscal Casarino.

El mensaje del centro educativo al que concurría la joven

El Centro Regional de Profesores (CeRP) del Norte, perteneciente al Consejo de Formación en Educación de la ANEP, emitió un comunicado de condolencias por el fallecimiento de una de sus estudiantes, a quien describió como "víctima de un nuevo hecho de violencia que enluta a nuestro departamento".

"Su desempeño académico fue siempre excelente y su futuro se presentaba lleno de promesas. Hoy nos duele inmensamente su ausencia", expresó el centro educativo.

El CeRP señaló que el hecho golpeó a estudiantes, docentes y funcionarios y reafirmó su compromiso con la educación como herramienta para enfrentar la violencia.

"A nuestra estudiante que ya no está con nosotros, le rendimos homenaje desde nuestra tarea cotidiana, trabajando con humildad y firmeza para que nunca más tengamos que lamentar desenlaces tan dolorosos", agregó.

El centro también extendió sus condolencias a la familia de la joven: "Compartimos su dolor y esperamos que puedan encontrar el consuelo necesario para enfrentar el porvenir".

El comunicado del Consejo de Formación en Educación

El Consejo de Formación en Educación (CFE) lamentó el fallecimiento de la joven, identificada como Daiana Rivera, quien era estudiante de la especialidad de Ciencias Biológicas en el Centro Regional de Profesores (CeRP) del Norte.

"El colectivo del Consejo de Formación en Educación lamenta profundamente el fallecimiento de Daiana Yakira Rivera Sandín, estudiante de la especialidad de Ciencias Biológicas en el Centro Regional de Profesores del Norte", señaló el organismo en un comunicado.

El CFE transmitió sus condolencias a familiares, amistades y allegados de la joven, así como a sus compañeros, docentes y funcionarios del centro educativo.

A raíz de lo ocurrido, el CeRP del Norte modificó su funcionamiento habitual este lunes 17 de agosto para acompañar el velatorio y realizar una jornada de reflexión, concientización y contención, con participación de estudiantes, docentes y funcionarios.

Además, entre las 09:00 y las 19:00 se dispuso un espacio de apoyo con psicólogas para quienes necesiten acompañamiento.

"Como comunidad educativa, reafirmamos nuestro compromiso para la construcción de la convivencia libre de toda forma de violencia, así como con el cuidado y acompañamiento de quienes integran nuestros centros educativos", concluyó el CFE.