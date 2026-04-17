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Empresa adjudicataria del Casino Resort Rivera debía más de US$ 840.000 al Estado por falta de pago de canon anual: el acuerdo al que llegaron para financiar la deuda

El Poder Ejecutivo autorizó un plan de pagos para regularizar la deuda que la empresa Manteo S.A. mantiene por la concesión del hotel casino de Rivera.

17 de abril de 2026 16:58 hs
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En 2009 Manteo S.A. obtuvo la adjudicación para la explotación del Casino Resort Rivera luego de una licitación internacional.

Una resolución del Ministerio de Turismo da cuenta de que la empresa que había asumido el compromiso de abonar un canon anual equivalente al 1,5% del total de la inversión realizada en el padrón correspondiente, dejó de cumplir con el pago.

El documento oficial señala que el canon dejó de pagarse entre los años 2014 y 2023, lo que derivó en una deuda acumulada de US$ 840.384.

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En la resolución consta que, de ese total, se descuentan dos años de canon (US$ 140.064) a causa del paréntesis en el turismo que represento la emergencia sanitaria por Covid 19.

Mientras que, por otra parte, se incorporan al cálculo los montos correspondientes a los ejercicios más recientes—2024 y 2025— que tampoco se cumplieron y que suman US$ 70.032 por año.

Ante esta situación, tanto el Poder Ejecutivo como la empresa concesionaria evaluaron alternativas para regularizar la deuda. Según el documento al que accedió El Observador, ambas partes coincidieron en establecer un esquema de financiación que permitiera cumplir con las obligaciones pendientes.

El plan aprobado consiste en un pago inicial de US$ 200.000 y la cancelación del saldo a través de 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de US$ 13.341 cada una. La primera de estas cuotas deberá abonarse a los 30 días de efectuado el pago contado.

La resolución apunta que este esquema permite cancelar el monto adeudado reconocido, que asciende a US$ 840.384.

Lo resuelto no modifica las condiciones originales de la concesión por lo que Manteo S.A. continuará a cargo de la explotación del hotel casino en Rivera.

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¿Cómo es el hotel y resort de Rivera?

Para su construcción el Casino Resort cuatro estrellas requirió una inversión de US$ 23 millones del consorcio rioplatense conformado por Boldt-ICM-Manteo. El complejo ubicado sobre la Avenida 33 Orientales cuenta con 66 habitaciones, seis de ellas VIP con acceso a un área restringida del casino y con atención personalizada, según consta en el sitio web del complejo. A su vez, cuenta con piscina, solarium, spa, una sala de eventos para 300 personas, gimnasio y dos restaurantes.

El resort se une por medio de un puente con otros tres pisos del casino que tiene 18 mesas de juegos de paño, 150 slots de última generación, un área de apuestas hípicas y el sector VIP.

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