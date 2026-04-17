¿Cuáles son las empresas más atractivas para trabajar en Uruguay en 2026?

Las empresas que alcanzaron los primeros puestos del Randstad Employer Brand Research como las más atractivas para trabajar en Uruguay son, según la consultora internacional, las que lograron leer los cambios en las expectativas y preferencias del talento y alinear sus propuestas de valor con las necesidades de los trabajadores.

Además de construir marcas sólidas, las empresas que ocuparon el podio fueron capaces de generar conexión con las personas y seguir algunas tendencias clave de la gestión de talento como: trabajos con propósito, sentido de comunidad y un buen ambiente laboral donde puedan desarrollarse y crecer .

En esta línea, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Uruguay, Argentina, Chile y México hizo hincapié en que los resultados en Uruguay confirman que los empleadores más atractivos tienen una propuesta de valor para el talento conformada por factores que van mucho más allá de un salario y beneficios competitivos . “El crecimiento sostenido de los factores no monetarios, nos confirma una vez más que las personas buscan que su trabajo les permita desarrollarse tanto en la faz profesional como en la personal. Sentido de pertenencia, vínculos, realización personal, bienestar y felicidad, son hoy parte de la ecuación laboral”.

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El estudio que se replica a nivel global toma la opinión de más de 171.000 participantes en 34 países que representan más del 75% de la economía mundial.

Las empresas más atractivas para trabajar en Uruguay, según Randstad

Aeropuertos Uruguay resultó ganadora como la empresa más atractiva para trabajar entre los más de 2.000 uruguayos encuestados.

Completan el podio de las empresas que lograron convertirse en un imán para el talento en 2026, según Randstad. El segundo puesto fue para Mercado Libre y el tercer lugar para IBM.

El relevamiento se basa en la opinión de opinión de más de 2.000 personas que respondieron en Uruguay sobre los factores que consideran más relevantes a la hora de elegir una empresa donde trabajar. Los encuestados, estudiantes, trabajadores activos y personas desempleadas, de entre 18 y 64 años, indicaron en qué empresas les gustaría trabajar.

A propósito, Estefanía Cardozo, Gerente de Desarrollo Humano en Aeropuertos del Uruguay, señaló que este reconocimiento “reafirma que estamos en el camino correcto, poniendo siempre a las personas en el centro de todo lo que hacemos”.

En el mismo sentido, la ejecutiva resaltó que la distinción impulsa a Aeropuertos Uruguay a seguir fortaleciendo una cultura que tiene a la experiencia del colaborador como pilar fundamental, “donde el bienestar y el equilibrio, así como la diversidad, la equidad y la inclusión son prioritarios en cada cosa que hacemos, a través de un liderazgo cercano, que escucha y atiende las necesidades de su equipo y lo acompaña para alcanzar su máximo potencial”.

Por su parte, Soledad Delfante, Country People Director en Mercado Libre explicó que este resultado refleja una propuesta de valor integral, conformada por ofrecer grandes desafíos, un propósito trascendente, una cultura emprendedora, un liderazgo inspirador y un paquete de compensaciones y beneficios muy competitivo. “Estimulamos a las personas de nuestro equipo a asumir desafíos y a superar sus límites. Como decimos, no buscamos salir de la zona de confort sino que vivimos fuera de ella”, subrayó.

En tanto, Sebastián Vergara, Consulting Country Delivery Director de IBM Uruguay remarcó que la percepción de los encuestados “se construye a partir de decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo”.

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Los sectores más atractivos para trabajar

El trabajo de la consultora Randstad también releva cuáles son aquellos sectores más atractivos para trabajar.

¿Los elegidos? La Banca, Farmacéutica y Consumo Masivo. Completan el top 5 de los sectores más atractivos para trabajar, elegidos por los uruguayos en 2026, las industrias de Logística y Construcción, revelan desde la consultora.