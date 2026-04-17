Los uruguayos que detectaron un problema en la desorganización de las pymes y volvieron a emprender para acercarlas al financiamiento

El acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas es la obsesión de Milton Rodríguez y Sebastián Pereira. Tanto es así que crearon una primera empresa que tenía como propósito encauzar a las pymes hacia el financiamiento mediante una plataforma que vincula usuarios que buscan acceder a capital —mediante el descuento de cheques, el adelanto de facturas o el uso de propiedades como respaldo— con inversores interesados en financiar esas operaciones. Esa empresa —MiFinanzas— sigue su curso, pero los emprendedores notaron que había un eslabón perdido en la cadena entre las empresas y los proveedores, la falta de organización y de automatización en los flujos de pago .

Pagavia, su nueva startup, se nutre de la experiencia de sus fundadores en fintech, donde desarrollaron soluciones que movilizaron más de US$ 500 millones en financiamiento a pymes en Uruguay. Esa trayectoria fue precisamente la que les permitió identificar que el mayor dolor de las empresas está en la gestión de sus finanzas.

Para eso Rodríguez y Pereira, que continúan siendo socios de MiFinanzas, decidieron volcarse a emprender nuevamente en un nicho con pocas soluciones y muchas necesidades.

Es docente de literatura, su hijo fue diagnosticado con TEA y convirtió su experiencia personal en una idea emprendedora que conquista al mercado

En entrevista con Café y Negocios Milton Rodríguez se refirió al modelo de negocios de Pagavia enfocado en empresas pequeñas y medianas que tienen que afrontar grandes volúmenes de pagos a servicios o proveedores. Lo llevan adelante mediante un modelo de suscripción (software as a service) con opciones para empresas con menos de 1.000 pagos y con menos de 100.

La plataforma les permite canalizar todos sus pagos a través del sistema. Rodríguez lo ejemplifica con la experiencia de un cliente que intercambiaba mediante WhatsApp con profesionales que le enviaban por ese medio las facturas. “Él las imprimía, las guardaba en un lado, después las iba pagando a medida que podía, haciendo transferencias de a una y eso genera mil problemas y fricciones”, relata el cofundador de Pagavia que al incorporarlo como cliente hizo que esos pagos que llevaban días, se resolvieran en pocos minutos.

Un día a la semana llegan las facturas, se acumulan en un pago, se emite una orden de pago que sale al banco “y le avisa por WhatsApp cuando esté pronta para firmar, la firma y está pronto”, cuenta Rodríguez. Esto multiplicado por todos los proveedores o servicios de las empresas alivia su operativa de administración. Por eso su foco está en pequeñas y, sobre todo, medianas empresas que tengan varios locales o proveedores-como comercios con varias sucursales, gastronómicos o flotas de vehículos.

En el mismo sentido, su portal de proveedores permite que continuamente estén al tanto de las facturas que tienen por cobrar, en qué estado están, si están aceptadas, si tienen fecha de pago. “Evita esas consultas permanentes de si llegó o no la factura y cuándo se va a pagar”, explica Rodríguez.

Uno de los principales impactos que esto tiene en el día a día de las empresas es alivianar la carga del sector administrativo y que puedan llevar adelante tareas de valor en reemplazo de otras rutinarias.

Acceder al financiamiento: el desafío de las pymes uruguayas

Por medio de Pagavia, si el pagador es sujeto de crédito puede solicitar adelantos. “Hoy por hoy dos de cada 10 operaciones de solicitudes de crédito son aceptadas para una pyme en banca”, sostiene el cofundador de Pagavia. Con ese punto de partida la firma se posiciona como un generador de deal flow (opciones de inversión) ya sea para MiFinanzas o para entidades de crédito o prestamistas que quieren tomarlo.

“Con el análisis de los datos yo puedo saber qué pymes son altamente probables que se financien y le estructuro la información que le va a pedir después el banco”, describe el cofundador. Para Rodríguez, una parte clave de su propósito es que las empresas puedan crecer de una forma ordenada, con esta sistematización de la información les es posible ordenar sus finanzas y que lleguen al banco con una tasa de aprobación muy alta en el punto de comparación de banca pyme.

Los planes de la fintech

En la actualidad la fintech que se creó el año pasado trabaja con ocho empresas y, para el 2026, proyecta terminar el año con 70 clientes. La firma que hasta ahora se financió con capital propio se encuentra en medio de una ronda pre-seed de US$ 150.000 para consolidarse en Uruguay. Luego, espera iniciar una nueva instancia de captación de capital con miras a la región y proyecta su expansión hacia Argentina, Perú y Paraguay.