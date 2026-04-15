El Consejo Directivo de la Unesco aprobó en las últimas horas la designación de Manantiales Serranos de Uruguay, ubicado en el departamento de Lavalleja, como nuevo Geoparque Mundial. La distinción implica su clasificación como sitio geológico y patrimonial de relevancia científica, histórica y cultural, y con proyección internacional. La designación representa, además, una oportunidad estratégica para el desarrollo turístico del país. En particular, impulsa la diversificación de la oferta a través de experiencias vinculadas al geoturismo, orientadas a un perfil de visitante cada vez más consciente, interesado en la naturaleza, la educación ambiental y el respeto por los territorios. En ese marco, el reconocimiento fortalece las políticas públicas de conservación y promueve modelos de gestión responsables del patrimonio, alineados con los principios del desarrollo sostenible.
Un hito para el turismo en Uruguay: Unesco aprobó la designación de Manantiales Serranos como nuevo Geoparque Mundial
El reconocimiento internacional pone a Uruguay en el mapa global del turismo sostenible