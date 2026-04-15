Un hito para el turismo en Uruguay: Unesco aprobó la designación de Manantiales Serranos como nuevo Geoparque Mundial

El Consejo Directivo de la Unesco aprobó en las últimas horas la designación de Manantiales Serranos de Uruguay, ubicado en el departamento de Lavalleja, como nuevo Geoparque Mundial. La distinción implica su clasificación como sitio geológico y patrimonial de relevancia científica, histórica y cultural, y con proyección internacional. La designación representa, además, una oportunidad estratégica para el desarrollo turístico del país. En particular, impulsa la diversificación de la oferta a través de experiencias vinculadas al geoturismo, orientadas a un perfil de visitante cada vez más consciente, interesado en la naturaleza, la educación ambiental y el respeto por los territorios. En ese marco, el reconocimiento fortalece las políticas públicas de conservación y promueve modelos de gestión responsables del patrimonio, alineados con los principios del desarrollo sostenible.

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El geoparque Manantiales Serranos abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados en Lavalleja e incluye zonas clave como la ciudad de Minas, el municipio de Solís de Mataojo, Villa Serrana, el Parque Salus y la zona de Aguas Blancas.

“Es un reconocimiento internacional que pone a Uruguay en el mapa global del turismo sostenible y destaca lo que hace único a este territorio: su riqueza geológica, su paisaje, su cultura y, sobre todo, su gente. Los Geoparques no son solo lugares para visitar — son espacios donde la ciencia, la educación y el turismo responsable se encuentran. Donde el pasado geológico del territorio se convierte en una oportunidad concreta de desarrollo para quienes lo habitan hoy”, dijeron desde el gobierno de Lavalleja.

Con esta incorporación, Uruguay suma su segundo geoparque en la red internacional, junto a Grutas del Palacio, ubicado en el departamento de Flores.