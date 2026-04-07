Turismo: Colonia del Sacramento gana competitividad con alojamiento y gastronomía hasta 48% más baratos que en Buenos Aires

Un análisis comparativo realizado en marzo de 2026 evidencia un giro en la competitividad turística regional: Colonia del Sacramento se posiciona hoy como un destino más económico que Buenos Aires . El informe, elaborado por PwC Uruguay a pedido de la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC), cuantifica esta ventaja en rubros clave como hotelería y gastronomía , dos de los principales componentes del gasto turístico.

En este sentido, la mayor brecha se registra en el alojamiento. Una estadía de dos noches para dos adultos en un hotel de cuatro estrellas en Colonia promedia los US$ 219,3, frente a US$ 383,2 en Palermo, Buenos Aires .

“Esto representa que Colonia es un 43% más económica en alojamiento básico , diferencia que se profundiza al 48% cuando se aplican los beneficios fiscales para turistas extranjeros”, señala el informe.

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Además, el reporte pone foco en la aplicación de la reducción total del IVA en restaurantes y alquiler de coches para pagos con tarjetas extranjeras. En el sector gastronómico una comida completa en un restaurante de Colonia promedia los US$ 32,8, frente a US$ 51,6 en Buenos Aires , resultando Colonia un 36% más barata en la comparación directa.

En tanto, en lo que es alquiler de vehículos, el costo final en Colonia se sitúa un 10% por debajo del de la capital argentina tras el beneficio impositivo.

Por otra parte, en rubros como supermercados o transporte público local, el país vecino mantiene precios menores. Sin embargo, el estudio concluye que en la experiencia turística integral, Colonia del Sacramento ofrece hoy un valor superior por cada dólar.

El relevamiento se realizó con datos correspondientes a la semana del 23 de marzo de 2026 y tomó como referencia, en Buenos Aires, hoteles ubicados en Palermo Soho y Palermo Hollywood, así como supermercados de grandes cadenas como Coto y Carrefour.

En el caso de Colonia, se consideraron establecimientos hoteleros ubicados a menos de tres kilómetros del centro y supermercados de alcance local como Dorado y Ta-Ta, con el objetivo de asegurar la comparabilidad de los precios relevados.

El efecto en el turismo y las nuevas apuestas para capitalizar esta ventaja

Colonia del Sacramento Colonia, Uruguay, 22.01.2025. Sociedad. Colonia del Sacramento, turistas en la ciudad de Colonia, Verano. Foto: Estefania Franco / Colonia Ya/ FocoUy

Ante este escenario, desde la Asociación Turística de Colonia señalaron en diálogo con Café y Negocios que se abre una oportunidad de crecimiento en dos frentes. Por un lado, detalló el presidente de la asociación Andrés Castellano, el mercado de Buenos Aires, con un potencial de más de 10 millones de personas.

En ese marco, Castellano aseguró que el argentino volvió a venir paulatinamente tras la mejora del tipo de cambio y adelantó que están viendo nuevos patrones de consumo que antes no existían, como un turismo de compras en en shoppings y cadenas locales.

En esa línea, destacó también el crecimiento del turismo argentino en bodegas en esta Semana de Turismo, lo que considera una señal alentadora para consolidar la propuesta enoturística del departamento entre este público, que se vuelve competitiva con mercados como Mendoza.

Por otro, agregó, el foco está en que el mercado interno conozca esta diferencia, con el objetivo de que el turista uruguayo sepa que vacacionar en el país —y en particular en Colonia— puede resultar más económico que viajar a Buenos Aires.

En contrapartida, Castellano detalló que el público brasileño ha mostrado una caída. “Sin dudas la diferencia cambiaria impacta, aunque es un mercado con el que hay que seguir trabajando, tanto por su poder adquisitivo como por su conectividad aérea y terrestre”, concluyó.

Durante la Semana de Turismo, según datos de la Asociación Turística, el 42% de los visitantes fueron argentinos y otro 42% uruguayos, mientras que el 8% correspondió a brasileños y el 8% restante a turistas extraregión.

En este contexto, hay empresas que también buscan potenciar el crecimiento turístico de la ciudad uruguaya. Buquebús -que prevé lanzar próximamente el ferry 100% eléctrico más grande del mundo, con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos- presentó un plan estratégico orientado a potenciar el flujo hacia Colonia.

El objetivo es triplicar el volumen de visitantes a la ciudad, “manteniendo al mismo tiempo la esencia y la tranquilidad que caracterizan al destino”.

Para lograrlo, la compañía anunció la creación de cinco verticales estratégicas bajo diferentes submarcas que buscan desarrollar nuevas experiencias y atraer distintos perfiles de visitantes.

Entre ellas se encuentra Buquebus Aventura, enfocada en la promoción de actividades deportivas, la exploración y el turismo activo; Buquebus Eventos, orientada a la organización de propuestas culturales como festivales, conciertos y espectáculos internacionales; y Buquebus Cultura, que impulsa proyectos académicos y culturales que conectan universidades de Buenos Aires con las nuevas instituciones educativas de Colonia del Sacramento, especialmente en áreas vinculadas a la sustentabilidad y la innovación tecnológica. La estrategia se completa con Buquebus Gourmet, que busca potenciar la oferta gastronómica local a través de experiencias en restaurantes de la ciudad, rutas del vino, visitas a chacras productoras de aceite de oliva y recorridos por queserías artesanales influenciadas por la tradición suiza y europea de la región; y Buquebus Wellness, con escapadas centradas en el descanso, el bienestar y el contacto con la naturaleza.

Históricamente, entre 1,3 y 1,5 millones de pasajeros viajan cada año a Colonia a través de Buquebus. Con este nuevo plan estratégico, la compañía apunta a alcanzar entre 3,9 y 4,5 millones de visitantes anuales y generar un impacto directo en la economía local.

“El objetivo de Buquebus es claro: hacer crecer el destino, dinamizar la economía local y elevar la calidad de vida de la comunidad de Colonia del Sacramento. La llegada del nuevo ferry eléctrico, junto con el desarrollo de experiencias, eventos y nuevas propuestas turísticas, busca fortalecer el crecimiento de la oferta hotelera, gastronómica, cultural y de servicios de toda la región”, sostuvieron.

Al mismo tiempo, desde la empresa señalaron que para la ciudad de Buenos Aires Colonia representa un nuevo atractivo turístico a solo una hora de distancia.