Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
nubes
Martes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / OBRAS

Obras de saneamiento generan desvíos de tránsito y cambios en recorridos de ómnibus en Montevideo

Las tareas se desarrollarán sobre la calle José María Montero, en el tramo comprendido entre Coronel Mora y Luis de la Torre

6 de julio de 2026 14:01 hs
20250321 Tránsito en 18 de julio, transporte público, omnibus de Cutcsa, linea 180 y 188.
Foto: Inés Guimaraens

En las últimas horas comenzaron obras de saneamiento que implicarán cortes de calles, desvíos de tránsito y modificaciones en el recorrido de varias líneas de ómnibus en el barrio de Punta Carretas, según confirmaron fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM) a El Observador.

Los trabajos se extenderán, en principio, hasta el viernes 17 de julio, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Las tareas se desarrollarán sobre la calle José María Montero, en el tramo comprendido entre Coronel Mora y Luis de la Torre, donde la circulación vehicular permanecerá completamente interrumpida mientras se ejecutan las obras.

Más noticias

Dos conductores alcoholizados protagonizaron siniestros de tránsito en Lavalleja: uno chocó contra carteles y otro volcó

"Tiene ganas de hacerlo": Delgado confirmó que Lacalle Pou hablará en el acto por los 190 años del Partido Nacional

Según informó el consignado medio y confirmó El Observador, las intervenciones forman parte de trabajos vinculados al sistema de saneamiento.

Como consecuencia del cierre de la calle, quedarán suspendidas las paradas ubicadas en García de Zúñiga y José María Montero, así como la de José María Montero y Coronel Mora.

La comuna dispuso como parada provisoria la ubicada en Ellauri y Jaime Núñez.

Además, las líneas de ómnibus 117, 199 y 405 modificarán temporalmente su recorrido. Durante la ejecución de las obras, circularán por Bulevar Artigas, Solano García, Ellauri y José María Montero, para luego retomar su recorrido habitual.

Las más leídas

Sueldos de hasta $ 240.000 y estudiantes sin grado universitario: mayoría de ministros de Orsi tienen más adscriptos que el gabinete de Lacalle Pou

Montevideo probará contenedores con "llave digital": solo podrán abrirlos vecinos autorizados, anunció Herou

Escala el conflicto en Carrasco: aerolíneas denuncian pérdidas millonarias, demoras y restricciones "injustificadas" en aplicación de sistema antiniebla

Dos muertas, un niño herido y preguntas que aún no tienen respuesta: defensa de las víctimas reclama nuevas pruebas sobre choque en Ruta 6

Temas

Desvíos de tránsito Punta Carretas Saneamiento

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos