Obras de saneamiento generan desvíos de tránsito y cambios en recorridos de ómnibus en Montevideo

En las últimas horas comenzaron obras de saneamiento que implicarán cortes de calles , desvíos de tránsito y modificaciones en el recorrido de varias líneas de ómnibus en el barrio de Punta Carretas , según confirmaron fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM) a El Observador.

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Los trabajos se extenderán, en principio, hasta el viernes 17 de julio , según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Las tareas se desarrollarán sobre la calle José María Montero, en el tramo comprendido entre Coronel Mora y Luis de la Torre, donde la circulación vehicular permanecerá completamente interrumpida mientras se ejecutan las obras .

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Según informó el consignado medio y confirmó El Observador, las intervenciones forman parte de trabajos vinculados al sistema de saneamiento .

Como consecuencia del cierre de la calle, quedarán suspendidas las paradas ubicadas en García de Zúñiga y José María Montero, así como la de José María Montero y Coronel Mora.

La comuna dispuso como parada provisoria la ubicada en Ellauri y Jaime Núñez.

Además, las líneas de ómnibus 117, 199 y 405 modificarán temporalmente su recorrido. Durante la ejecución de las obras, circularán por Bulevar Artigas, Solano García, Ellauri y José María Montero, para luego retomar su recorrido habitual.