Obras de saneamiento generan desvíos de tránsito y cambios en recorridos de ómnibus en Montevideo

En las últimas horas comenzaron obras de saneamiento que implicarán cortes de calles, desvíos de tránsito y modificaciones en el recorrido de varias líneas de ómnibus en el barrio de Punta Carretas, según confirmaron fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM) a El Observador.
Los trabajos se extenderán, en principio, hasta el viernes 17 de julio, según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).
Las tareas se desarrollarán sobre la calle José María Montero, en el tramo comprendido entre Coronel Mora y Luis de la Torre, donde la circulación vehicular permanecerá completamente interrumpida mientras se ejecutan las obras.
Según informó el consignado medio y confirmó El Observador, las intervenciones forman parte de trabajos vinculados al sistema de saneamiento.
Como consecuencia del cierre de la calle, quedarán suspendidas las paradas ubicadas en García de Zúñiga y José María Montero, así como la de José María Montero y Coronel Mora.
La comuna dispuso como parada provisoria la ubicada en Ellauri y Jaime Núñez.
Además, las líneas de ómnibus 117, 199 y 405 modificarán temporalmente su recorrido. Durante la ejecución de las obras, circularán por Bulevar Artigas, Solano García, Ellauri y José María Montero, para luego retomar su recorrido habitual.