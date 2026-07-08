Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / MÁS ALLÁ DE LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

Todo el universo de la tragedia de los Andes reunido en una serie documental de Netflix: se viene "Más allá de la sociedad"

La serie de Netflix tendrá tres capítulos y reunirá testimonios de decenas de involucrados en la tragedia, pero también en las obras que se generaron después a raíz de ella

8 de julio de 2026 13:08 hs
Más allá de la sociedad de la nieve
Netflix

Netflix no iba a dejar pasar el éxito que tuvo La sociedad de la nieve, la película del español J. A. Bayona sobre la tragedia de los Andes que estuvo nominada al Oscar, y este miércoles se confirmó una noticia que hace tiempo ronda el ecosistema audiovisual de la región: se viene una serie documental del mismo director que reunirá a todo el universo de este suceso en un mismo proyecto.

Se trata de Más allá de la sociedad, una serie documental creada por el mencionado Bayona y Carlos Torres, que reúne, por primera vez en una misma obra, a los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, los testimonios de los escritores Piers Paul Read (autor del libro Viven) y Pablo Vierci (autor del libro La sociedad de la nieve), así como de los cineastas que llevaron esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio Bayona (La sociedad de la nieve).

En un comunicado de prensa, Netflix presentó la historia asegurando que "la historia del vuelo 571 no terminó el día en que los supervivientes fueron rescatados de los Andes" y que todavía hay mucho que contar.

Más noticias

The Pitt es la serie más nominada de los Emmy 2026: la lista completa de las producciones nominadas

Un Poyo Rojo vuelve a Uruguay con una historia de amor en un vestuario que se mueve al ritmo de una radio sintonizada en vivo

"Para ellos, y para las familias de quienes no volvieron, lo más difícil estaba a punto de empezar. Mientras el silencio se imponía entre los protagonistas, el resto del mundo no dejó de intentar entender lo ocurrido a través de libros, películas y documentales. Pero ¿cómo se reconstruye una vida después de una tragedia así?", se puede leer en la comunicación de la empresa.

Más allá de la sociedad será una serie compuesta por tres episodios que llevará a Bayona, el elenco de su película, a los supervivientes y a otros actores vinculados al lugar del accidente, donde se generará "un singular encuentro entre la realidad y la ficción".

La serie recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia, explora cómo aquel vuelo marco las vidas de los supervivientes y los familiares de los fallecidos, y cómo el suceso se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró toda clase de obras.

"La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia. Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción", dijo Bayona sobre el proyecto.

Si bien todavía no hay una fecha de estreno puntual, la compañía de streaming anunció que llegará a la plataforma en el segundo semestre de 2026.

Las más leídas

Ancap constata irregularidad en construcción de edificio en La Barra que está a 65 centímetros de oleoducto

Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza

"No hay ningún impedimento" y "nadie censura nada": el cruce entre Ojeda y Cosse en el Senado por un audio de Lacalle Pou

"¡Me está hostigando!": sesión de la investigadora sobre Cardama tuvo tensos intercambios entre exdirector de Defensa y diputado frenteamplista

Temas

Tragedia de los andes Netflix La Sociedad de la Nieve Bayona

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos