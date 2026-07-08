Todo el universo de la tragedia de los Andes reunido en una serie documental de Netflix: se viene "Más allá de la sociedad"

Netflix no iba a dejar pasar el éxito que tuvo La sociedad de la nieve , la película del español J. A. Bayona sobre la tragedia de los Andes que estuvo nominada al Oscar , y este miércoles se confirmó una noticia que hace tiempo ronda el ecosistema audiovisual de la región: se viene una serie documental del mismo director que reunirá a todo el universo de este suceso en un mismo proyecto.

Se trata de Más allá de la sociedad, una serie documental creada por el mencionado Bayona y Carlos Torres, que reúne, por primera vez en una misma obra, a los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, los testimonios de los escritores Piers Paul Read (autor del libro Viven) y Pablo Vierci (autor del libro La sociedad de la nieve), así como de los cineastas que llevaron esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio Bayona (La sociedad de la nieve).

En un comunicado de prensa, Netflix presentó la historia asegurando que "la historia del vuelo 571 no terminó el día en que los supervivientes fueron rescatados de los Andes" y que todavía hay mucho que contar.

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"Para ellos, y para las familias de quienes no volvieron, lo más difícil estaba a punto de empezar. Mientras el silencio se imponía entre los protagonistas, el resto del mundo no dejó de intentar entender lo ocurrido a través de libros, películas y documentales. Pero ¿cómo se reconstruye una vida después de una tragedia así?", se puede leer en la comunicación de la empresa.

Más allá de la sociedad será una serie compuesta por tres episodios que llevará a Bayona, el elenco de su película, a los supervivientes y a otros actores vinculados al lugar del accidente, donde se generará "un singular encuentro entre la realidad y la ficción".

La serie recorre los cincuenta años posteriores a la tragedia, explora cómo aquel vuelo marco las vidas de los supervivientes y los familiares de los fallecidos, y cómo el suceso se convirtió en un fenómeno de repercusión mundial que inspiró toda clase de obras.

"La idea de Más allá de la sociedad surgió cuando decidimos viajar al Valle de las Lágrimas con el elenco de la película. Ninguno de los actores había estado ahí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia. Ahí tomamos conciencia de hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya íntimamente entretejidas con los que habíamos creado la ficción", dijo Bayona sobre el proyecto.

Si bien todavía no hay una fecha de estreno puntual, la compañía de streaming anunció que llegará a la plataforma en el segundo semestre de 2026.