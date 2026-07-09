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Murió a los 75 años Bonnie Tyler, la cantante británica de "Total Eclipse of the Heart" que reinó en los años 80

La familia de la cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su poderosa y conmovedora canción de amor "Total Eclipse of the Heart", comunicó su fallecimiento.

9 de julio de 2026 7:05 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cn8km15lm83o
Getty Images
&quot;Total Eclipse of the Heart&quot; se parece a &quot;Bohemian Rapsody&quot; de Queen en su teatralidad, dicem los expertos
"Total Eclipse of the Heart" se parece a "Bohemian Rapsody" de Queen en su teatralidad, dicem los expertos Getty Images

La cantante Bonnie Tyler, conocida por éxitos como "Total Eclipse of the Heart", falleció a los 75 años en Portugal.

Un comunicado en su web indica que murió "inesperadamente" anoche en un hospital de la ciudad de Faro, "como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

En mayo, la cantante —nacida en el sur de Gales— fue trasladada de urgencia al hospital para someterse a una cirugía intestinal de emergencia y se le indujo un coma para favorecer su recuperación.

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En una actualización del mes pasado, un portavoz informó que había salido del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos.

En aquel momento, indicaron que su estado estaba mejorando y que los médicos se mostraban "optimistas" respecto a su recuperación, aunque los avances eran "lentos".

También cancelaron o pospusieron las fechas de la gira de verano de la cantante, aunque mantenían la esperanza de que algunos conciertos programados para más adelante en el año pudieran llevarse a cabo.

Bonnie Tyler con corbata y el pelo suelto.
Getty Images
"Total Eclipse of the Heart" se parece a "Bohemian Rapsody" de Queen en su teatralidad, dicem los expertos

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", dice el comunicado.

"Publicaremos un nuevo comunicado próximamente, pero por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia", añade.

Su gran éxito

Tyler saltó a la fama internacional con su canción "Total Eclipse of the Heart", que alcanzó el número uno el 12 de marzo de 1983.

Lanzada hace 40 años, esta aria gótica se convirtió en un éxito internacional sin precedentes que traspasó los límites del melodrama en la música pop.

Encabezó las listas de Reino Unido, desbancando a "Billie Jean" de Michael Jackson, se convirtió en un éxito aún mayor en EE.UU., y se catapultó al número uno en varios países.

La canción se considera una de las power ballads (baladas poderosas, también conocidas como "lentos") más icónicas de la historia, y a menudo ocupa un lugar destacado en las listas retrospectivas junto con títulos de siempre como "Alone", de Heart; "Faithfully", de Journey; y "I Want to Know What Love Is", de Foreigner.

Esta es una noticia de última hora, más información en breve.

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FUENTE: BBC

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