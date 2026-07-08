¿Qué miran los niños uruguayos en la televisión abierta de hoy? Un estudio demostró un cambio de comportamiento frente a generaciones anteriores

Hace algunos años, la llegada de la televisión abierta al público infantil ocurría principalmente debido a la presencia en esos canales de programación especialmente pensada para esos públicos. Sin embargo, ya sea por el descenso en la producción de esos contenidos en la actualidad, o por otras circunstancias, eso ha cambiado.

Según un informe presentado por la empresa medidora Exacta, que analizó el comportamiento de la audiencia infantil entre el 1 y el 30 de junio de 2026, los niños llegan hoy a la tv abierta por el deporte y el entretenimiento familiar.

Uno de los principales generadores de alcance en este rango etario fue, naturalmente, el Mundial. Entre lunes y viernes, la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el programa de mayor alcance tanto en niños de 4 a 7 años como en el segmento de 8 a 11 años. En los niños mayores también ocuparon posiciones destacadas la previa, el post partido y los programas de análisis vinculados al torneo, lo que demuestra un mayor interés por el ecosistema completo del evento deportivo.

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Fuera del Mundial, el estudio indica que existe una fuerte presencia de programas de entretenimiento —uno de los principales caballitos de batalla de los canales de aire uruguayos hoy— entre el consumo infantil, como Sonríe, te estamos grabando, ¿Quién es la Máscara?, Algo que decir e incluso las películas que se emiten durante los fines de semana.

Otro de los datos atendibles que se desprenden del informe de la empresa es que los niños mayores permanecen más tiempo frente a la televisión.

Durante los días hábiles, los niños de 8 a 11 años mantienen niveles de consumo superiores durante prácticamente toda la jornada, especialmente entre las 17 y las 22 horas, donde la diferencia respecto al grupo de 4 a 7 años llega a ubicarse entre cuatro y cinco puntos porcentuales.

Sin embargo, durante la mañana ambos grupos presentan un comportamiento muy similar. Entre las 9 y las 11 horas las curvas prácticamente se superponen e incluso, en algunos momentos, los niños de 4 a 7 años superan levemente a los mayores.

Los fines de semana cambia nuevamente el comportamiento. Ambos segmentos comienzan a consumir televisión desde primeras horas de la mañana y alcanzan un primer pico de audiencia entre las 10 y las 11 horas, práctica en la que incide, de manera obvia, la ausencia de clases. Durante la noche vuelve a registrarse un segundo pico de consumo, aunque con una diferencia menos marcada entre ambos grupos que la observada durante los días hábiles.

El informe establece que los reality shows, películas, series, deportes, programas de variedades e incluso algunos informativos logran captar la atención de estas audiencias cuando forman parte del consumo familiar, en detrimento del consumo de contenidos puramente infantiles.

"En un escenario donde buena parte del contenido infantil migró hacia plataformas de streaming y video bajo demanda, la televisión abierta conserva una ventaja diferencial: los grandes acontecimientos en vivo y los formatos de entretenimiento masivo siguen generando experiencias compartidas que reúnen a distintas generaciones frente al mismo televisor", indica el estudio.

Ficha técnica del estudio

El Observatorio Exacta analizó el comportamiento de las audiencias de televisión abierta a partir de los datos generados por el sistema People Meter de Exacta. La medición se realiza sobre un panel representativo de hogares con televisión de Montevideo y área metropolitana, seleccionado mediante muestreo probabilístico. Los datos son recolectados y procesados diariamente y permiten proyectar los hábitos de consumo del universo de hogares con televisión. Para este informe se analizaron las audiencias correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, con foco en los segmentos de niños de 4 a 7 años y de 8 a 11 años.