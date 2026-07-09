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"Ya lo resolvimos": Orsi se refirió a las irregularidades de su casa en Salinas y reconoció que tiene que tener "más cuidado"

El presidente saldó la deuda que mantenía por el Impuesto a Primaria y comenzó el proceso para regularizar obras no declaradas ante Catastro

9 de julio de 2026 17:37 hs
Yamandú Orsi. Archivo

Yamandú Orsi. Archivo

Foto: Dante Fernández/FocoUY

El presidente Yamandú Orsi dijo que ya resolvió las irregularidades de su casa en Salinas, vinculadas a un atraso en el pago del Impuesto de Primaria y a la falta de aviso a Catastro de obras en su casa.

"Ya lo resolvimos, lo resolvimos. por suerte lo resolvimos. Tengo que tener más cuidado", reconoció el mandatario en una rueda de prensa en Juan Lacaze consignada por Telemundo.

Días atrás Informativo Carve dio a conocer que la casa de Orsi en Salinas figuraba con deuda de Primaria (el equivalente al año 2025 por $5.609 y que pagó luego de la consulta periodística) y que cuenta con obras que no estaban actualizadas ante Catastro. Esto último refiere a la instalación de una piscina y a la construcción de una especie de barbacoa, que —en caso de haber sido declaradas— hubiesen modificado el valor de la contribución.

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Consultado sobre qué le dejaba este episodio, el mandatario respondió: "Tenés que estar atento, lo que pasa es que también es un tema a veces de tener claro todo lo que tenés que hacer. Son procesos que son lentos y uno a veces se deja estar".

Orsi reconoció que "todos los uruguayos", pero "fundamentalmente" quienes tienen "responsabilidades" deben "prestarle bastante más atención a estas cosas".

Consultado sobre la posibilidad de que esta polémica afecte sus índices de aprobación, el presidente dijo que "capaz que sí".

"Pero lo que más tiene que impactar es que cumpla con mis obligaciones. Y eso está pasando", afirmó.

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