"Orgullosa de mi gestión": el mensaje de Collette Spinetti tras ser cesada en la Secretaría de Derechos Humanos

Tras su cese al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti dijo estar "orgullosa" de su gestión y agradeció a su equipo.

El cese había sido informado el miércoles y este jueves se conoció que el gobierno decidió unificar ese organismo con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente , ambas bajo la órbita de Presidencia de la República.

Ambos organismos serán una sola y estarán a cargo de Iliana da Silva , quien era la subdirectora de Comunicación de Presidencia . Mientras que la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca , seguirá en funciones pero como "coordinadora" , bajo órdenes de Da Silva.

Gobierno cesó a Collette Spinetti como secretaria de Derechos Humanos y le ofreció el cargo a Iliana Da Silva

El gobierno decidió unificar la Secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente, que estarán a cargo de Iliana Da Silva

Spinetti compartió en sus redes sociales el cese firmado por el presidente Yamandú Orsi . "Recién acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso. Gracias al equipo", escribió la ahora exjerarca.

Recien acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso . Gracias al equipo pic.twitter.com/XjG9FzrWcU

La exjerarca protagonizó varias polémicas en los últimos meses. Primero debido a la contratación de una expareja para cumplir tareas en la Secretaría de Derechos Humanos y luego por la difusión de una serie de audios grabados antes de que iniciara la administración de Yamandú Orsi.

En uno de ellos, se refirió a Gonzalo Civila y a Federico Graña, ministro y subsecretario de Desarrollo Social respectivamente, como "machirulitos gay".

En otro audio difundido por Hacemos lo que podemos, de la misma época que el anterior, Spinetti cuestionó la actuación de Orsi durante la campaña.

Cuando se conoció el primer audio referido a Civila y Graña, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, rechazó las declaraciones de Spinetti. Pero también había asegurado que, para ese momento, no existían razones para cesarla. "No creo que haya razones hoy para cambiarla", declaró Sánchez a fines de abril.

En cuanto a Casablanca y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, fue blanco de denuncias por parte de funcionarios de su repartición por distintas situaciones de acoso laboral. Aunque un informe de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República concluyó que no podía ser señalada como la única responsable del "clima laboral hostil".