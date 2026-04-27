Azambuya: personas en situación de calle generan "sensación" de inseguridad pero "muchas veces" no hay razón para tenerlos en una comisaría

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya , reconoció que las personas en situación de calle generan una " sensación" de inseguridad , pero sostuvo que "muchas veces" no son personas que cometan delitos por los cuales deban permanecer detenidos.

Azambuya fue consultado sobre las personas en situación de calle en una entrevista con Todo un Tema del streaming de El Observador.

Ante la pregunta de si creía que estas personas generaban más "sensación" de inseguridad que un riesgo real , el jerarca respondió: " Creo que es más sensación, porque muchas veces esas personas no las tenemos dentro de las comisarías porque hayan cometido un delito ".

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Sin embargo, resaltó que la Policía Nacional trabaja en coordinación con otros organismos del Estado —como el Ministerio de Desarrollo Social o la Intendencia de Montevideo— para llevar adelante el Operativo Calle o la aplicación de la Ley de Faltas.

Azambuya sostuvo que en esos operativos la Policía se encuentra con muchos vecinos que le dan de comer a estas personas o que le entregan "una propina".

Pese a que reconoció la afectación que genera el fenómeno en la convivencia, señaló que si se intenta vincular a esa persona a una "situación delictiva", "tal vez" no tenga esa vinculación.

La población de personas en situación de calle es uno de los problemas que el gobierno de Yamandú Orsi intenta abordar, por lo que presentó en las últimas semanas la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle que plantea una serie de medidas —algunas estructurales y otras de ejecución inmediata— para combatir el fenómeno.

Si bien no hay datos actualizados sobre la cantidad de personas que están en situación de calle en el país, cuando se presentó la estrategia el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que había habido un incremento de 19% en la atención brindada a personas sin hogar entre 2024 y 2025.

Para el año pasado, la cifra de personas que había recibido alojamiento o atención del Mides fue de 13.367. Además, destacó un aumento de 50% en la cantidad de plazas disponibles para personas sin hogar, que ahora suman 8.266.