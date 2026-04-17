Mirá por qué el holandés Memphis Depay, máxima figura de Corinthians, no podrá jugar ante Peñarol por Copa Libertadores el 30 de abril

Luego de lo que fue la derrota por Copa Libertadores de América de este jueves a la noche por 2-1 ante Platense jugando como local, el próximo encuentro de Peñarol por este torneo será el 30 de abril a la hora 21 en San Pablo contra Corinthians de Brasil, el líder del grupo con puntaje ideal, 6 unidades. El mejor jugador de ese equipo, el holandés Memphis Depay, no podrá jugar ya que se resintió de su lesión, según informan medios brasileños.

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Como informó Referí el pasado 23 de marzo, Memphis Depay se había lesionado en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, en el 1-1 como locales ante Flamengo por el Brasileirao,

Debido a dicho episodio, no pudo viajar a jugar con su selección en la doble fecha FIFA de marzo contra Noruega y Ecuador.

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El notable futbolista presentaba en esa fecha una lesión de grado 2 en el muslo izquierdo, la que le llevará entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Memphis Depay es uno de los futbolistas mejores pagos del fútbol brasileño.

El delantero holandés cuesta alrededor de 7 millones de reales por mes (US$ 1.325.000) entre salarios, primas de fichaje, bonos e impuestos.

Además, Corinthians tiene una deuda de aproximadamente 40 millones de reales (US$ 7.600.000) con el crack. El valor se refiere a títulos, goles y asistencias.

Debido a esa lesión, llegaba muy con lo justo para enfrentar a Peñarol.

¿Qué sucedió con Memphis Depay que no podrá jugar ante Peñarol?

El regreso de Memphis Depay a las canchas se prolongará más de lo previsto. En esta semana se produjo un importante retroceso en la recuperación de la lesión que ya había sufrido debido a un error del equipo de preparación física de Corinthians durante un ejercicio en la academia del club.

Por todo ello, el proceso de recuperación del holandés se prolongará al menos por dos semanas, según informó Globoesporte de Brasil.

20260315 NELSON ALMEIDA / AFP Foto por NELSON ALMEIDA / AFP Dutch football player Memphis Depay uses a camera during a training session at Corinthians' training center, in Sao Paulo, Brazil, on March 5, 2026. Memphis Depay Foto: Nelson Almeida/AFP

Este episodio causó fricción entre el jugador y el cuerpo técnico del club. El sábado pasado, Memphis debatió con la cúpula de dirigentes de Corinthians y dijo que no podía estar en el campo debido a "algunos errores".

Según Globoesporte, Memphis Depay cree que hay una falta de profesionalismo por parte de la institución paulista.

La nueva fecha que se estima para su retorno a las canchas es para el 6 de mayo ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores de América, perdiéndose así el encuentro contra Peñarol por la tercera etapa del grupo, el próximo 30 de abril.