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El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Mirá el golazo de Joaquín Piquerez para Palmeiras, con el que igualó a la leyenda Roberto Carlos con 18 goles en el top 3 de laterales del club

El futbolista de la selección uruguaya viene de meter una gran asistencia ante Fluminense en Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, y volvió a jugar un gran encuentro

18 de octubre de 2026 13:32 hs

Joaquín Piquerez volvió a dejar su marca registrada en el fútbol brasileño con una actuación consagratoria. El lateral izquierdo de la selección uruguaya fue figura determinante en el triunfo como visitante de Palmeiras por 2-0 frente a Athletico Paranaense este sábado a la noche, en el marco de una nueva jornada del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

El carrilero uruguayo frotó la lámpara a los 9 minutos del encuentro para marcar el segundo tanto de su equipo mediante un verdadero golazo de tiro libre, con una ejecución magistral que dejó sin respuestas al arquero rival.

Joaquín Piquerez igualó a la leyenda Roberto Carlos

Con esta conquista, Joaquín Piquerez alcanzó los 18 goles con la camiseta de Palmeiras y logró un hito de enorme prestigio: meterse en el top 3 de los laterales más goleadores de la historia de la institución, igualando nada menos que a la leyenda Roberto Carlos.

El desempeño del uruguayo reafirma el enorme momento colectivo que atraviesa el equipo, que se mantiene firme en la parte alta de la tabla del Brasileirao sin descuidar el frente internacional.

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A la espera de disputar la semifinal de vuelta frente a Fluminense -luego de haber dado un paso clave tras ganar 2-1 en el emblemático Estadio Maracaná, con una enorme asistencia de Piquerez para el primer gol que anotó el argentino Flaco López-, Palmeiras demuestra la jerarquía de su plantel y ratifica sus aspiraciones en todos los frentes que disputa.

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