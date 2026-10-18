Mirá el golazo de Joaquín Piquerez para Palmeiras, con el que igualó a la leyenda Roberto Carlos con 18 goles en el top 3 de laterales del club

Joaquín Piquerez volvió a dejar su marca registrada en el fútbol brasileño con una actuación consagratoria. El lateral izquierdo de la selección uruguaya fue figura determinante en el triunfo como visitante de Palmeiras por 2-0 frente a Athletico Paranaense este sábado a la noche, en el marco de una nueva jornada del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

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El carrilero uruguayo frotó la lámpara a los 9 minutos del encuentro para marcar el segundo tanto de su equipo mediante un verdadero golazo de tiro libre, con una ejecución magistral que dejó sin respuestas al arquero rival.

Joaquín Piquerez igualó a la leyenda Roberto Carlos Con esta conquista, Joaquín Piquerez alcanzó los 18 goles con la camiseta de Palmeiras y logró un hito de enorme prestigio: meterse en el top 3 de los laterales más goleadores de la historia de la institución, igualando nada menos que a la leyenda Roberto Carlos.

El desempeño del uruguayo reafirma el enorme momento colectivo que atraviesa el equipo, que se mantiene firme en la parte alta de la tabla del Brasileirao sin descuidar el frente internacional.