Rodrigo Lussich denunció que Fernando Cerimedo estafó a su familia: "Ya delinquía en 2012"

El periodista uruguayo Rodrigo Lussich denunció públicamente que Fernando Cerimedo estafó a su familia en 2012, cuando sus padres intentaron comprar un departamento en la ciudad argentina de Mar del Plata .

Según repasó en conductor de Intrusos en X (exTwitter), el fraude incluyó la entrega de US$35.000 , correspondientes a los ahorros de su madre y su esposo, por una propiedad que, de acuerdo con el relato, ya estaba escriturada a nombre de otras personas.

"Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012", apuntó Lussich al referirse a aquel episodio. También sostuvo que la familia inició una causa judicial y que el consultor político fue condenado a una pena de prisión en suspenso, aunque, según lamentó, nunca recuperaron el dinero.

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Oriundo de Montevideo y radicado hace años en Argentina , la denuncia del periodista se dio en el marco de la causa que afronta el también fundador de La Derecha Diario en Bolivia por presunta autoría intelectual del ataque contra su expareja, la abogada Nadia Beller .

"Fernando Cerimedo ya delinquía en 2012"

Según el relato del conductor de Intrusos, sus familiares encontraron en 2012 un aviso para comprar un departamento en Mar del Plata. Cerimedo les habría entregado un boleto de compraventa a cambio de los US$35.000, con la promesa de que la escritura se concretaría posteriormente. Sin embargo, Lussich aseguró que el inmueble ya figuraba a nombre de otras personas.

La operación terminó con la familia fuera de la propiedad. "Cerimedo les dio un boleto de compra venta prometiendo una escritura que nunca apareció. Mi familia fue acusada de usurpación del inmueble y desalojada", escribió el periodista.

En la misma línea, el presentador explicó que el dinero utilizado correspondía a los ahorros de su madre y su esposo. "Mi familia es de Uruguay y vivimos hace mucho tiempo en Pilar, pero allá por el 2012, con unos ahorros que mi madre y su marido querían tener un departamentito en Mar del Plata", sumó.

Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (preso en Bolivia acusado de mandar matar a su amante) era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) August 20, 2026

La familia llevó el caso a la Justicia. Lussich afirmó que Cerimedo recibió una condena de prisión en suspenso y que nunca restituyó los US$35.000.

"Cerimedo no cumplió su condena por la estafa en Mar del Plata. La condena a prisión en suspenso y la obligación de devolver los 35 mil dólares de su estafa jamás la devolvió" - Rodrigo Lussich.

Fernando Cerimedo negó ser autor del hecho y lloró ante el juez Eldeber.com.bo

El consultor político de 45 años permanece detenido en Bolivia. La Justicia de aquél país ordenó que cumpla 180 días de prisión preventiva en el penal de Palmasola, mientras avanza la investigación por el ataque a tiros contra su expareja.

Cerimedo está imputado por feminicidio en grado de tentativa y negó haber participado en el hecho.

Además, la Fiscalía boliviana abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito luego de hallar más de US$40.000 en una de sus propiedades. La defensa del empresario argentino rechazó las acusaciones y denunció que el ataque contra Beller fue un "autoatentado".