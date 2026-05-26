Qué hay detrás del boom del yogur en Uruguay y cómo cambió la forma de consumirlo

Durante años, el yogur fue un producto casi rutinario, asociado a una compra básica y a pocas variantes. Pero eso cambió. Hoy la categoría atraviesa una etapa de expansión: hay más formatos, más propuestas y más ocasiones de consumo , en línea con una demanda que prioriza practicidad, nutrición y valor agregado.

En ese contexto, el mercado global de yogur mantiene una tendencia de crecimiento sostenida , con una expansión anual cercana al 5%, según el último informe de Global Market Insights Inc. En Uruguay, la categoría también mostró un desempeño positivo: entre 2023 y 2025 creció 10% en volumen, de acuerdo con datos de Scanntech.

Yogurísimo se posicionó como una de las marcas que más impulsó ese crecimiento. Entre 2023 y 2025, sus ventas aumentaron 33%.

El movimiento más reciente fue el lanzamiento de Yogurísimo Griego , presentado en octubre de 2025, una apuesta que la compañía considera clave para potenciar el desempeño de la marca y ampliar su llegada a nuevos consumidores. Según datos de Danone, en lo que va de 2026 Yogurísimo creció 46%.

Con ese telón de fondo, la empresa presentó la campaña “Uruguayo YOYO Yogurísimo”, una propuesta local orientada a reforzar el vínculo con los consumidores y destacar que hoy la marca se formula, desarrolla y produce en Uruguay junto a equipos locales.

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Yogurísimo llegó al mercado uruguayo desde Argentina y durante un tiempo abasteció al país desde allí. Sin embargo, desde que comenzó a producirse localmente en 2013, consolidó su posición dentro del segmento de valor e impulsó la expansión de la categoría.

“En Danone, nuestra misión es brindar salud a través de la alimentación a la mayor cantidad de personas posible. Trabajamos para innovar de acuerdo con las necesidades y tendencias de los consumidores, para sumar más personas a una categoría saludable y seguir desarrollando el mercado uruguayo desde la producción local”, señaló Tábata Imbriaco, Directora comercial & marketing de Danone Uruguay, al presentar la campaña.

La marca busca mantener ese ritmo de crecimiento y seguir ganando espacio dentro de una categoría que continúa expandiéndose en las góndolas uruguayas.