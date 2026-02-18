Dólar
/ Lifestyle / ESTADOS UNIDOS

"Es real" | Asegura que murió 27 minutos y al despertar dejó un mensaje inquietante

El episodio tuvo lugar en Arizona, cuando Tina Hines, de 49 años, dejó de respirar durante casi media hora como consecuencia de un ataque cardíaco.

18 de febrero 2026 - 12:23hs
VIRALES

Una mujer de Estados Unidos que permaneció sin vida durante 27 minutos dejó un mensaje inquietante al recuperar la consciencia.

El episodio tuvo lugar en Arizona, cuando Tina Hines, de 49 años, dejó de respirar durante casi media hora como consecuencia de un ataque cardíaco.

“Hines se preparaba para irse de excursión con su esposo, Brian, y unas amigas. Cuando terminaban de empacar las maletas en el automóvil para salir de su casa en Phoenix, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Era el 12 de abril de 2018”, repasó el portal Univision Arizona.

image
Fuente: Univision Arizona

Los médicos le dijeron que, desde que llegó al hospital, su corazón había dejado de latir. Ante esta emergencia, la mujer fue inducida a un coma para que los doctores evaluaran qué podían hacer para salvarle la vida.

Sin embargo, lejos de tratarse de un evento de salud rutinario, lo que ocurrió al retomar el conocimiento fue lo verdaderamente sorprendente: “Es real”, escribió en una libreta.

Qué reveló Tina Hines, la mujer que murió durante 27 minutos

image
Fuente: Tina Hines (Facebook)

En diálogo con Univision Arizona, Tina Hines explicó que, al despertar del coma inducido y sin poder levantarse ni hablar, comenzó a realizar movimientos con las manos.

Ante esta reacción, su hijo Jacob le acercó un cuaderno y una lapicera, donde ella escribió: “Es real”. Su familia no comprendía a qué se refería, hasta que el joven le preguntó si hablaba del cielo. Tina asintió con la cabeza y comenzó a llorar.

“Estuve cara a cara con Jesús. Vi luces brillantes. Eran luces amarillas”, relató la mujer.

Según su testimonio, Hines asegura haber visto a Dios, aunque negó haber podido hablar con él. “Dios está en todos los detalles. Dios sabía que podía con esto”.

image
Fuente: Univision.com

Diversos especialistas sostienen que, cuando el cuerpo entra en un estado crítico, el cerebro puede experimentar picos de actividad debido a la falta de oxígeno, lo que desencadena visiones intensas o sensaciones de calma extrema. Estas reacciones neurológicas podrían haber dado lugar a imágenes que luego se interpretan desde las creencias personales de cada individuo. Sin embargo, a pesar de las explicaciones médicas, la mujer de Arizona mantiene su convicción intacta.

“Jesús es real. El cielo es real”, concluyó.

