El simpático perro que se robó la atención en los Juegos Olímpicos de Invierno al cruzar la línea de meta en el esquí de fondo; mirá el video

El simpático perro que se robó la atención en los Juegos Olímpicos de Invierno

Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.

El cánido, con aspecto de perro-lobo, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.

El animal, que llevaba collar, consiguió luego ser controlado por los organizadores para evitar que pudiera perturbar más el desarrollo del evento.

