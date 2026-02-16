Dólar
La escalofriante caída que sufrió un esquiador tras saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno; mirá el video

En una prueba muy competitiva, el finlandés Elias Lajunen tuvo un error que le costó caro

16 de febrero 2026 - 12:15hs

El esquiador finlandés Elias Lajunen tuvo una estrepitosa caída durante la ronda clasificatoria de big air de freeski en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

El atleta de apenas 18 años, vivió uno de los momentos más alarmantes de la jornada y asustó a todos quienes lo estaban viendo.

Un accidente en pleno salto lo dejó fuera de competencia y generó conmoción entre los presentes. La caída, ocurrida el domingo en la pista de Livigno, puso en pausa la competencia y centró la atención en el estado de salud de Lajunen, quien hacía su debut olímpico.

Una caída con mucha suerte

Elias Lajunen perdió el control tras ejecutar un truco aéreo y aterrizó de forma violenta, golpeando la cabeza y quedando boca abajo al final de la zona de aterrizaje.

El impacto provocó un silencio inmediato en el público, mientras los paramédicos se apresuraban a asistirlo. El esquiador permaneció inmóvil durante unos segundos antes de que el personal médico lograra incorporarlo y retirarlo en camilla, momento en el que levantó el pulgar para tranquilizar a los espectadores.

El Comité Olímpico de Finlandia confirmó que "Lajunen se encuentra bien tras someterse a exámenes adicionales que no revelaron ningún problema preocupante".

Pese a la visible lesión en el lado derecho de su cara, el esquiador fue hospitalizado y quedó bajo observación durante la noche.

