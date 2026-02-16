Mirá cómo le fue al uruguayo Nicolás Pirozzi en su segundo día de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El atleta uruguayo Nicolás Pirozzi se despidió este lunes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 luego de su segunda y última prueba con los esquís.

El nacido en Chile y de madre uruguaya, participó muy temprano en la mañana uruguaya, a la hora 6, en la categoría eslalon de la que tomaron parte 95 competidores.

Nicolás Pirozzi había debutado el pasado sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 finalizando en el puesto 36 de 81 de la categoría eslalon , con un tiempo de 2:38:65.

El uruguayo, residente en Chile, terminó en el puesto 43 en la primera de las dos etapas con un tiempo de 1.22.99. En la segunda se repuso y fue siete segundos más veloz, con un tiempo de 1.15.66 que lo dejó a menos de 5 segundos del primer puesto .

En esta ocasión, todo fue muy distinto. Había nevado mucho en Bormio, donde se llevó a cabo la competición de este lunes.

De los 95 atletas que compitieron, 49 no terminaron la carrera y Pirozzi fue uno de ellos. Dos fueron descalificados y uno decidió no salir. Esto demuestra lo muy difícil que fue participar en esta jornada tras una fuerte nevada.

La prueba la ganó el suizo Loic Meillard.

Así se terminó la competición para el único uruguayo en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Vale recordar que desde 1998 que Uruguay no tenía a un atleta en este tipo de torneos.