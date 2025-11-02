Dólar
El insólito blooper de Dibu Martínez que le dio el primer gol a Liverpool por Premier League, y su descargo a su estilo; mirá el video

El arquero campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, cometió un error importante con Aston Villa

2 de noviembre 2025 - 13:03hs

El arquero argentino campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022, Emiliano "Dibu" Martínez, jugó un mal partido este sábado cuando perdieron 2-0 con Aston Villa contra Liverpool -que hacía cinco partidos que perdía- visitando Anfield Road por una nueva fecha de la Premier League inglesa.

El futbolista cometió un error imperdonable al tratar de salir jugando con sus pies.

No solo imperdonable por la acción en sí, que fue un blooper, sino también por el momento del partido.

Es que ya se habían comenzado a jugar los minutos de adición del primer tiempo y su equipo, Aston Villa, aguantaba bien el 0-0 para irse al vestuario.

El blooper y el descargo de Dibu Martínez

Cuando se jugaba el primer minuto de adición en Anfield Road, Dibu Martínez intentó salir jugando con los pies.

Se la intentó pasar a un zaguero compañero suyo, pero se la dio a Mohamed Salah, quien convirtió el transitorio 1-0.

Luego, en el complemento, su equipo no pudo hacer nada y terminó perdiendo 2-0 con un gol de Ryan Gravenberch.

Este domingo, luego de intentar superar la bronca acumulada, Dibu Martínez escribió en su cuenta de Instagram un descargo por ese blooper cometido.

"Yo nunca pierdo. O gano o aprendo", escribió el arquero campeón del mundo con Argentina.

Aquí se puede ver su posteo:

