Una cuadra a oscuras, 25 videos y ningún imputado: el robo de una cafetería que expone la inseguridad en Ciudad Vieja

Hace un año Noelia (31) y su pareja, Matías (32), se permitieron ilusionarse con una idea de negocios y levantaron "a pulmón" una cafetería en medio de la Ciudad Vieja . Sin embargo, este domingo la novedad no estuvo en su carta de cafés ni en su menú gastronómico , sino que la noticia pasó por problemas de seguridad .

Una cuadra a oscuras que permitió el robo en el local, más de 25 videos en los que se ve el modus operandi de los delincuentes y la falta de consecuencias judiciales motivaron un diálogo con Noelia Pinheiro , propietaria de la cafetería Endúlzate by Noe , ubicada en Sarandí entre Alzáibar y Colón.

El robo ocurrió en la madrugada, cuando delincuentes rompieron la reja e ingresaron al comercio, llevándose una computadora y el celular con el que gestionaban pedidos. En entrevista con El Observador, la comerciante relató el impacto inmediato del hecho. “ Hasta ayer, la verdad, súper quemada ”, dijo Pinheiro, quien consideró que ya era momento de seguir adelante .

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Pinheiro explicó que la situación excede el robo puntual y se vincula con la seguridad cotidiana del local. “ Nosotros somos todas mujeres ”, afirmó, y detalló que las cinco empleadas de la cafetería trabajan desde temprano y hasta la noche en una zona que queda desprotegida.

“Entramos a las 6 de la mañana (…) nos vamos a las 8 de la noche”, contó. "Mi pareja tiene horarios rotativos en su trabajo y puede estar como no estar”.

En ese contexto, advirtió sobre el comportamiento del hombre al que identifican como autor. “Este flaco está ahí, drogándose. No pasa nada”, sostuvo. Además, señaló que el individuo continúa en la zona "con total impunidad".

Según su testimonio, el hombre no solo no fue judicializado sino que, además, protagonizó episodios de violencia luego de ser conducido a una dependencia policial.

“Ni bien salió de la comisaría vino a increpar a Mati”, relató, y agregó que “después apareció con un palo”. Además, señaló que su pareja, oriunda de Durazno, no está acostumbrada a ese tipo de violencia y solía darle alimentos y dinero para mantener un buen vínculo.

La comerciante cuestionó la falta de protección ante esta situación. “Yo me tengo que comer que él salga de la seccional a venir a intimidarnos acá”, reclamó.

Más de 25 videos, una cuadra a oscuras y sin imputación

Pinheiro indicó que aportaron una gran cantidad de registros a la investigación. “Hay 25 videos que subieron a la seccional (…) todo el momento en que ellos entran, salen, se van”, explicó.

Sin embargo, aseguró que la causa no avanzó. “Como se cambiaron de ropa dicen que no (…) que puede haber un error”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó el criterio judicial. “Vos lo ves y sabés que es él. No tenés que ser un genio para darte cuenta”, afirmó Pinheiro, quien señaló a "El Tico" como el delincuente, conocido por los vecinos en la zona.

Otro de los elementos que denunció es la existencia de un interruptor accesible en la vía pública. “Hay una llave acá en la calle (…) él viene y la baja y deja todo sin alumbrado público”, explicó. Según indicó, ese mecanismo fue utilizado antes del robo para facilitar el delito.

Cafetería luz

Tras el robo, la comerciante relató que "fue de pijama" y debieron permanecer en el local ante la falta de seguridad. “Dormimos en el piso al lado de la puerta, sentados, porque no nos podíamos mover porque estábamos sin rejas”.

La joven también apuntó contra las condiciones de seguridad en la zona. “De noche (…) no anda nadie. Real, no anda nadie”, sostuvo, y agregó que “Ciudad Vieja es tierra de nadie”.

De hecho, dijo que varios comercios de la zona se vieron afectados por robos. "Acá a la vuelta, a una cafetería, tres veces le robaron en una semana", lamentó.

En ese contexto, explicó que muchas veces deben tomar medidas como quedarse a dormir en el propio local "por miedo”.

La comerciante remarcó que el emprendimiento fue construido con esfuerzo propio. “Lo hemos construido con mi pareja (…) todo a pulmón, realmente a pulmón”, afirmó. También destacó el compromiso con su equipo de trabajo. “Tengo personas a las que le doy trabajo (…) tienen una familia atrás”, dijo.

Por eso, advirtió sobre el impacto de la inseguridad. “Los delincuentes terminan provocando eso que uno tenga que cerrar”, sostuvo.