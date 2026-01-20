Uruguay jugó el mejor partido de su historia contra Brasil en handball y si bien perdió, Gabriel Chaparro fue elegido MVP del partido
Uruguay compitió gol a gol durante 53 de los 60 minutos contra Brasil y finalmente perdió por 8 goles, la menor distancia de toda su historia: la celeste juega este jueves con Argentina y el viernes se juega el pasaje al Mundial con Paraguay
20 de enero 2026 - 19:54hs
Gabriel Chaparro
Foto: Coscabal
La selección uruguaya de varones de handball jugó este martes el mejor partido de toda la historia contra la poderosa Brasil compitiéndole de igual a igual, incomodándola, neutralizándola y haciéndole daño durante 53 de los 60 minutos de juego. Gabriel Chaparro, autor de 8 goles, fue elegido como el MVP del encuentro.
El lunes debutó y sufrió la peor derrota de su historia contra Chile. Perdió 40-22, por 18 goles de diferencia, resultado que superó con distancia el 29-17 (12 goles) del Campeonato Panamericano de Aracaxú 2006 donde Chile se quedó con el quinto puesto.
El entrenador rotó mucho el plantel en ese encuentro tras un domingo de reacondicionamiento físico.
Secundaron al Chapa en el goleo Mxi De Agrela con 4 y Joaquín Tapia, producto del balonmano argentino, también con cuatro. Cristhian Rostagno, que juega en España hace varias temporadas, aportó tres, Alfonso De Rossa, el premio Charrúa masculino 2025 en handball, hizo dos, y sumaron uno Facundo Lima, Bruno Méndez, Giovanni Capello y Matías Echeverry.
La derrota más baja de la historia que Uruguay había registrado en Brasil curiosamente fue en el Panamericano de Aracaxú 2006 donde perdió por nueve goles, 31 a 22.