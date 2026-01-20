Uruguay jugó el mejor partido de su historia contra Brasil en handball y si bien perdió, Gabriel Chaparro fue elegido MVP del partido

La selección uruguaya de varones de handball jugó este martes el mejor partido de toda la historia contra la poderosa Brasil compitiéndole de igual a igual, incomodándola, neutralizándola y haciéndole daño durante 53 de los 60 minutos de juego. Gabriel Chaparro, autor de 8 goles, fue elegido como el MVP del encuentro.

Uruguay, dirigido por Héctor "Chacha" Sintas, tuvo un viaje de 22 horas en ómnibus para poder llegar a la calurosa Asunción para disputar el Campeonato Sur y Centroamericano.

El lunes debutó y sufrió la peor derrota de su historia contra Chile. Perdió 40-22, por 18 goles de diferencia , resultado que superó con distancia el 29-17 (12 goles) del Campeonato Panamericano de Aracaxú 2006 donde Chile se quedó con el quinto puesto.

El entrenador rotó mucho el plantel en ese encuentro tras un domingo de reacondicionamiento físico .

Maximiliano De Agrela, autor de seis goles, fue elegido como el MVP del encuentro.

Este martes el rival fue Brasil, la máxima potencia continental y uno de los pocos equipos del mundo (junto a Egipto) que se le para de igual a igual a las potencias de Europa.

El primer tiempo terminó 13-13.

El complemento siguió en la misma tónica y de no haber mediado una soberbia actuación de Haniel Langaro, autor de 10 goles, otro pudo ser el desenlace final.

"Uruguay jugó muy bien, defendió duro y tuvo paciencia para atacar", destacó el golero brasileño Rangel Da Rosa.

Finalmente, Brasil ganó 33-25, por ocho goles, que en handball es una diferencia apretada, y más cómo se dio el contexto del partido.

20260120 Gabriel Chaparro Campeonato Sur y Centroamericano de Asunción 2025. Uruguay Brasil. Foto: Coscabal Gabriel Chaparro Foto: Coscabal

Uruguay tuvo dos rendimientos sobresalientes: el del golero Juan Sebastián Anandez y el del pívot Gabriel Chaparro, autor de 8 goles.

Mirá en esta nota la increíble historia de superación deportiva de Chaparro que jugó en Londrina de Brasil, Luján de Argentina y Puente Génil, Atlético Novás y Balonmano Cangas de España.

Chaparro estuvo un buen tiempo inactivo hasta que en 2025 volvió a jugar a Pontevedrés que se consagró campeón federal.

Secundaron al Chapa en el goleo Mxi De Agrela con 4 y Joaquín Tapia, producto del balonmano argentino, también con cuatro. Cristhian Rostagno, que juega en España hace varias temporadas, aportó tres, Alfonso De Rossa, el premio Charrúa masculino 2025 en handball, hizo dos, y sumaron uno Facundo Lima, Bruno Méndez, Giovanni Capello y Matías Echeverry.

La derrota más baja de la historia que Uruguay había registrado en Brasil curiosamente fue en el Panamericano de Aracaxú 2006 donde perdió por nueve goles, 31 a 22.

