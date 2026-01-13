La selección uruguaya masculina de handball se va a Paraguay en bus y tras 22 horas de viaje se jugará sus boletos al Mundial de Alemania

La selección uruguaya de handball en la rama masculina partirá este viernes a la hora 20.30 en ómnibus rumbo a Asunción, capital de Paraguay, para jugar a partir del lunes de la semana próxima el Campeonato Sur y Centroamericano clasificatorio al Mundial 2027 que se jugará en Alemania.

El equipo dirigido por Héctor "Chacha" Sintas jugará contra Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y un quinto rival que aún no está definido y que puede ser Perú o Costa Rica.

La gran actuación de Brasil en el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega 2025 (séptimo puesto) determinó que en el certamen se pondrán en juego tres cupos para Alemania 2027 porque el de Brasil ya lo tiene asegurado.

El entrenador de Uruguay, Héctor "Chacha" Sintas (debutó en un Cuatro Naciones de Buenos Aires en junio de 2023) charló con Referí sobre el gran recambio que afrontarán los varones uruguayos.

HANDBALL Noruega se consagró campeón del Mundial de handball en un torneo donde la uruguaya Paula Eastman terminó quinta en asistencias

HANDBALL Pontevedrés campeón en handball de varones: un entrenador con escuela española y un equipo con la fuerza de los referentes

La celeste no juega desde el Campeonato Sur y Centroamericano de Buenos Aires 2024 en el que el equipo perdió con Argentina, Brasil, Paraguay y Chile y solo le ganó a Costa Rica, terminando en el quinto lugar entre los seis participantes.

Tras el Federal 2025 que ganó Pontevedrés, se retiraron dos jugadores de gran trayectoria en la selección: Nicolás Fabra y Rodrigo Botejara.

"Citamos gente joven y también a alguno de la vieja guardia. También tuvimos varios jugadores que por razones personales no se pudieron convocar como Facundo Listón, Sebastián Vecino y Diego Morandeira", contó Sintas.

Meses atrás, Federico Rubbo anunció su retiro de la selección. "En ese caso, en la punta izquierda, decidí una renovación en la selección y si bien Fede demostró estar a nivel porque terminó siendo el goleador del Federal, apuntamos a renovar el puesto con Santiago Raña y Sebastián Rebozano".

Además, en esa posición juega Cristhian Rostagno, uno de los tres jugadores que milita en el extranjero, en Handbol Sant Vicenç de España.

Los otros dos que militan en el exterior son el golero Felipe González, que también juega en España, y Joaquín Tapia que lo hace en Universitario de Córdoba. Tapia será debutante, es uruguayo, de padre uruguayo pero hizo toda su carrera en Argentina.

000_8ZH72D.webp Felipe González Anne-Christine Poujoulat / Pool / AFP

"Lo seguimos desde hace un tiempo a Joaquín, jugó el Nacional argentino, vino en noviembre a entrenar y ahora ya lo tenemos hace unos días junto al resto del grupo", reveló el entrenador.

"Empezamos la preparación hace varios meses y los jugadores lograron sostener las prácticas por meses habiendo incluso sufrido la falta de gimnasio para entrenar en algunas ocasiones por lo que tuvimos que entrenar los domingos después de los partidos del Federal", dijo Sintas quien agradeció a Colegio Alemán por cederle a la selección las instalaciones del Sporthalle para las prácticas.

Jugador Posición Equipo Felipe Navarrete Golero Colegio Alemán Felipe González Golero Handbol Sant Joan Despí (España) Bruno Borba Armador lateral Pontevedrés Giovanni Capello Armador lateral Pontevedrés Joaquín Tapia Armador lateral Universitario (Argentina) Manuel López Armador lateral Pontevedrés Bruno Méndez Armador lateral Pontevedrés Maximiliano De Agrela Armador lateral Scuola Italiana Alfonso De Rossa Armador central Colegio Alemán Diego Falabrino Armador central Pontevedrés Cristhian Rostagno Puntero Handbol Sant Vicenç (España) Facundo Lima Puntero Pontevedrés Juan Santiago Raña Puntero Pontevedrés Matías Echeverry Puntero Colegio Alemán Sebastián Razaboni Puntero Colegio Alemán Juan Sebastián Anández Golero Colegio Alemán Gabriel Chaparro Pívot Pontevedrés Amaru Fernández Pívot Unión Santa Rosa-Shangrilá

El cuerpo técnico lo componen Manuel Adler como asistente, Diego Domínguez como preparador físico, Nicolás Sintas como analista de video, Andrea Beltrán como doctora y Juan Pablo Zaragoza como fisioterapeuta.

Juan Santiago Raña es el más joven del equipo y para Sintas ha sido toda una "revelación" su crecimiento en 2025, una temporada en la que anotó 21 goles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y 20 en el Mundial junior de Polonia siendo en ambos el máximo goleador del equipo.

El plantel se compone con 8 jugadores del campeón Pontevedrés, 5 de Colegio Alemán y uno solo de Scuola Italiana y Unión Santa Rosa-Shjangrilá, además de los tres provenientes del exterior.

20251207 Pontevedrés final del Súper 4 del Federal de handball 2025. Foto: @fuhandball Pontevedrés Foto: @fuhandball

Con 22 años, el armado central del equipo será liderado por Alfonso De Rossa, ganador en 2025 del Charrúa en handball en la rama masculina.

Un plantel de 28 jugadores comenzó a entrenar a fines de julio en la parte física con Diego Domínguez en Athlete Growth, de esos 28 jugadores, 23 sostuvieron el nivel de consistencia en las prácticas y en octubre comenzaron sus trabajos de cancha. Sintas destacó que los jugadores desafectados siguen cinchando para adelante con el grupo y asumieron el compromiso de seguir yendo a las prácticas para colaborar con los últimos retoques que dará el entrenador.

"Hace dos años fuimos quintos, hicimos un mal torneo luego de tener unos buenos Juegos Panamericanos (Santiago 2023) donde le ganamos dos veces a Cuba. Nuestra aspiración es lograr la cuarta plaza y volver a clasificar al Mundial", adelantó el DT.

Uruguay se clasificó por primera vez a un Mundial en Maringá 2020 para jugar el torneo en Egipto 2021. Luego volvió a clasificarse al Mundial 2023 pero al de 2025 quedó eliminado.

Otra de las condicionantes que tuvo el equipo que es que no pudo viajar a Argentina a hacer partidos de preparación. "En octubre estaba esa idea pero el torneo local se fue aplazando por un incidente en juveniles con un juez y cuando se terminó el Federal los equipos argentinos ya habían cesado sus actividades".

"Me vengo conforme con la clasificación", remarcó Sintas. "Este proceso se inició en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y con esta renovación todo lo que se pueda mejorar nos va a sumar. Tenemos un equipo con escasa talla pero con mucha velocidad y nuestra intención es defender duro para luego contragolpear. También hicimos un trabajo muy a consciencia en el ataque posicional. Estamos conformes con cómo nos preparamos, ahora es hora de jugar", manifestó el DT.

"Paraguay está invirtiendo mucho dinero en este deporte. De hecho este torneo se iba a jugar en Santiago y en enero renunciaron a la organización por problemas económicos y Paraguay la asumió sin titubear. Jugar en enero en Asunción les significa una ventaja. Además capacitan constantemente a sus entrenadores con técnicos argentinos. Chile tiene un desarrollo de juego permanente, un entrenador español y la mayoría de los jugadores jugando en Europa. Argentina tiene toda la selección jugando en Europa. Brasil es una potencia", dijo Sintas.

En ese contexto y con todas las ventajas que da, Uruguay saldrá a dar pelea en Asunción.

La primera batalla será sacarle a los jugadores las secuelas de un viaje de 22 horas en ómnibus.

"Una cosa es hacer un viaje de esas características con formativas y otra es hacerlo con jugadores mayores que son más pesados. Cuando se nos dijo que el costo que podía asumir la Federación era el de un viaje en ómnibus decidimos viajar un día antes para tener uno de recuperación. Esperemos que los tiempos nos den", concluyó el entrenador.

Actualmente, Uruguay tiene a la selección junior femenina jugando este mismo torneo en Asunción. Cada delegación que juega en el exterior implica todo un desafío para poder costear los viajes.