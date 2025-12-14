Dólar
El Observador / Polideportivo / HANDBALL

Noruega se consagró campeón del Mundial de handball en un torneo donde la uruguaya Paula Eastman terminó cuarta en asistencias

Noruega derrotó 23-20 a Alemania y se consagró campeón mundial sumando esta corona a su vigente título en Juegos Olímpicos y el Campeonato Europeo; a nivel de estadísticas, la uruguaya Paula Eastman se destacó como una de las mejores asistidoras del certamen

14 de diciembre 2025 - 17:34hs
Noruega campeón mundial en handball

Noruega campeón mundial en handball

Foto: John Thys / AFP

Noruega reúne ahora las tres principales coronas del handball femenino tras añadir este domingo, al vencer a Alemania en Róterdam por 23-20, el título mundial al de campeona de Europa y olímpica en 2024.

Tras recuperar en 2024 en París su corona olímpica y embolsarse, en diciembre del mismo año, su tercer oro europeo consecutivo, las noruegas completaron su increíble colección borrando en Países Bajos las lágrimas de hace dos años en Herning, Dinamarca.

Entonces tuvieron que conformarse con la medalla de plata luego de ser derrotadas por Francia, a la que ahora han dejado a varios cuerpos de distancia, como al resto de la competencia.

Un título ganado pese a la marcha, tras el Europeo de 2024, de su legendario técnico islandés, Thorir Hergeirsson, que se fue con un undécimo trofeo con la selección (dos Juegos Olímpicos, tres Mundiales y seis Europeos).

Paula Eastman
HANDBALL

Uruguay le ganó a Cuba en el Mundial de handball, cerró su actuación en el puesto 29 y Paula Eastman fue brillante

Pontevedrés
HANDBALL

Pontevedrés campeón en handball de varones: un entrenador con escuela española y un equipo con la fuerza de los referentes

Fue reemplazado por el noruego Ole Gustav Gjekstad, triple ganador de la Liga de Campeones femenina con Kristiansand (2021 a 2023) y vicecampeón de Europa en junio con Odense, que ha proseguido la obra de su predecesor pese a la retirada de la directora de juego Stine Bredal Oftedahl (tras París 2024, ahora cubrió este Mundial como periodista).

Katrine Lunde colgará los guantes a los 45 años tras este Mundial, su decimotercer título con la selección.

"Por un lado estoy triste, pero hoy simplemente estoy orgullosa de lo que hemos logrado y de lo que he conseguido con toda esta gente estupenda", dijo Lunde, nuevamente elegida la mejor golera del torneo.

"Son muchos títulos. Cada uno representa mucho, es difícil recordarlo todo y decir cuál tiene más sabor. Detrás de cada medalla hay mucho trabajo, muchos sacrificios", agregó.

En la final volvió a ser decisiva (14 paradas de 34 tiros), en un partido en el que las noruegas fueron por primera vez en la competición sujetadas por unas alemanas que disputaban su primera final de un título grande desde la Eurocopa de 1994.

Estas últimas se quedaron cerca del segundo título de su historia, 32 años después del primero (Mundial 1993), pues dispusieron de una bola de empate a cinco minutos del final (20-19) que fallaron.

Paula Eastman cuarta en asistencias

20251210 Paula Eastman figura de Uruguay ante Cuba Mundial de Alemania Países Bajos 2025, handball balonmano selección uruguaya. Foto: IHF
Paula Eastman

Paula Eastman

La goleadora del torneo fue la noruega Henny Reistad con 55 conquistas, uno más que la cubana Lorena Tellez.

La máxima anotadora uruguaya fue Paula Eastman con 28 tantos.

La armadora de Layva, elegida este año como la MVP de la Copa Libertadores que ganó Layva, totalizó 30 asistencias terminando cuarta entre las jugadoras de 32 selecciones. Lideró esa estadística Matea Pletikosic de Montenegro con 41.

La central de 1,58 metros recibió 7 faltas de 7 metros (penales) en el Mundial terminando en el puesto 14 en una estadística también liderada por la cubana Tellez con 15. Uruguay le ganó a Cuba 33-27 en su último partido terminando en el puesto 29.

En materia de pelotas recuperadas, Martina Campos terminó en el puesto 17 con 6 robos. Campos tiene 20 años y fue la jugadora más joven del plantel de Leonardo Puñales, debutando en este torneo con la mayor tras meter 31 goles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción de mediados de año.

Otro interesante destaque de Uruguay fue el de Sabrina Golda quien metió 3 goles en 3 intentos de rompimientos defensivos con un 100% de eficacia, algo que lograron solo 7 jugadoras en el Mundial.

Viviana Ferrari también logró un 100% en ataques rápidos con 6 goles en 6 intentos porcentaje perfecto alcanzado por ocho jugadoras en el certamen.

Las mejores jugadoras del Mundial de handball

Golera: Katrine Lunde (Noruega)

Puntera derecha: Emilie Hovden (Noruega)

Armadora derecha: Dione Housheer (Países Bajos)

Armadora central: Bruna de Paula Almeida (Brasil)

Armadora izquierda: Emily Vogel (Alemania)

Puntera izquierda: Antje Döll (Alemania)

Pívot: Sarah Bouktit (Francia)

Mejor jugadora joven: Viola Leuchter (Alemania)

MVP: Henny Reistad (Noruega)

Temas:

Noruega handball Mundial Paula Eastman

