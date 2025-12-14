ATGen: de la urgencia sanitaria a la construcción del futuro biotecnológico uruguayo

Cuando la pandemia retrocedió y el país empezó a recuperar un ritmo más predecible, en ATGen sabían que era momento de retomar un proyecto que había quedado en suspenso: la creación de un cowork biotecnológico pensado desde antes de la crisis sanitaria. Tras un periodo de crecimiento acelerado en servicios de diagnóstico y producción de reactivos, el laboratorio se enfrentaba a la posibilidad de reconvertir una infraestructura robusta y altamente especializada para que siguiera teniendo impacto en un escenario completamente distinto.

Este proyecto tomó dos direcciones complementarias. Por un lado, una apuesta fuerte por el diagnóstico molecular de alta complejidad, incorporando tecnologías como la secuenciación de nueva generación (NGS) y capacidades avanzadas en bioinformática. Por otro, una transformación más profunda: abrir las puertas del laboratorio para que otros innovadores pudieran crear, producir y escalar allí mismo. En ATGen funciona un cowork biotecnológico y, sobre esa base, un company builder desarrollado en alianza con GridX.

“En 2022 empezamos a planificar la postpandemia: teníamos claro que debíamos enfocarnos en servicios de diagnóstico más sofisticados, pero también retomamos el proyecto de poner a disposición nuestra infraestructura, nuestras certificaciones y habilitaciones para que otras empresas pudieran innovar”, recuerda Juan Andrés Abin, director de ATGen.

Con la incorporación de las tecnologías NGS, ATGen se posicionó como referente regional en estudios de oncología y genética. Hoy realizan análisis de predisposición, diagnóstico y orientación terapéutica en cáncer, así como pruebas avanzadas de cardiología, neurología, gastroenterología, reproducción y otras áreas médicas.

“Queremos que estos estudios sean lo más accesibles posible, tanto a nivel nacional como regional”, señala Abin. El laboratorio también sumó estudios de exoma completo, genoma completo, citogenética avanzada, paneles de enfermedades hereditarias, estudios de planificación familiar, pruebas NIPT (ADN fetal en sangre materna) y paneles ligados a nutrición y deporte. Una oferta que amplía el alcance de la medicina personalizada y convierte a ATGen en socio estratégico de instituciones y profesionales de la región.

Pero esta expansión tecnológica, aunque relevante, es apenas la mitad de la historia.

El cowork biotecnológico: una infraestructura que multiplica talento

En 2023, ATGen dio un paso pionero en el país: abrir su infraestructura para que startups y empresas consolidadas pudieran operar dentro de sus instalaciones con todas las habilitaciones necesarias del MSP y el MGAP además de disponer de equipamiento, reactores multipropósito de hasta 300 litros, sistemas de calidad y certificaciones.

LABORATORIO ATGEN - NO USAR6 Foto: Leonardo Carreño, FocoUy

El cowork nació como una idea previa a la pandemia, pero como a muchos proyectos, la pandemia lo puso en suspenso: “Ya teníamos lo necesario en 2019, pero la crisis sanitaria nos obligó a poner todas las energías en COVID-19. Recién en 2023 retomamos el proyecto, ahora con una infraestructura aún más robusta que la de antes”, explica Abin.

En poco tiempo, el espacio se convirtió en un polo de actividad: diez startups ya pasaron por allí, además de dos empresas consolidadas que usan su capacidad productiva. También exportan reactivos elaborados en su planta, un signo de maduración de la capacidad instalada.

El punto de inflexión llegó cuando la ANII lanzó un llamado nacional para crear un company builder en biotecnología. ATGen se presentó junto a GridX —uno de los constructores de empresas de ciencias de la vida más activos de la región— y fueron seleccionados.

GridX acumula 93 startups creadas desde 2017; siete de ellas con científicos uruguayos. La sinergia con ATGen fue inmediata. “Lo más interesante es la interacción con GridX y con las startups que se van creando, así como con el ecosistema y el sistema académico. Es un proyecto en el que creemos y que aportará mucho valor para el país”, destaca Abin.

La meta es ambiciosa: incubar entre 15 y 20 nuevas empresas biotecnológicas hacia 2030. En poco más de un año se crearon tres, remarcó Matías Peire, fundador de GridX: “al momento se han generado más de 50 puestos de trabajo calificado y más de USD 10 millones en inversión de capital de riesgo movilizados se movilizaron por las startups del entorno” agregó.

Un ecosistema que crece en el lugar indicado

La ubicación también juega a favor. El Parque de la Innovación del LATU reúne a Latitud, al propio LATU y a agencias públicas clave como ANII, INIA y Uruguay Innova, además de empresas TIC y centros académicos. “Es un centro tecnológico muy importante”, afirma Abin. “Ese entorno potencia muchísimo todo lo que hacemos”.

LABORATORIO ATGEN - NO USAR12 Foto: Leonardo Carreño, FocoUy

Hoy ATGen emplea a más de 50 personas —la mayoría mujeres, incluyendo cargos de liderazgo— y exporta servicios y reactivos a la región. En paralelo, las startups que acompañan apuntan directamente al mercado global, con productos y soluciones basadas en la biología, la sostenibilidad y la transformación de la matriz productiva.

La reconversión de ATGen tras la pandemia muestra un camino innovador para el sector: combinar la profundización en diagnósticos de alta complejidad con la apertura de su infraestructura a nuevos actores, generando un entorno donde startups, investigadores y empresas consolidadas encuentran condiciones para innovar y escalar.