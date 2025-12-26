La foto de Haaland con su peso en la balanza para responderle a Pep Guardiola, quien controlará si llegan "gorditos" los jugadores del City luego de la Navidad

La foto que subió Haaland con su peso en la balanza

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Todo bien", escribió el delantero en sus redes, en una foto en la que se ve que la balanza marca 94.4 kilos.

"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", agregó el técnico español.