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El mensaje de agradecimiento de Gianni Infantino a la selección uruguaya, en el que destacó "su espíritu competitivo y su calidad en el campo"

“Crearon momentos memorables para los aficionados de todo el mundo”, señaló Infantino sobre la selección uruguaya

1 de julio de 2026 13:48 hs
El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay

El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció a la selección uruguaya por su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con un mensaje publicado en su Instagram este miércoles.

“¡Gracias, @aufoficial!”, señaló en un posteo en el que compartió un álbum de fotos con futbolistas de la celeste, hinchas y una en la que está junto al presidente de la AUF Ignacio Alonso.

El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay con una foto con Ignacio Alonso

El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay con una foto con Ignacio Alonso

“Su espíritu competitivo y su calidad en el campo los hicieron un participante maravilloso de esta @fifaworldcup, y crearon momentos memorables para los aficionados de todo el mundo”, agregó Infantino, quien también esté miércoles saludó a las selecciones de Irak y Arabia Saudita, otras selecciones eliminadas en primera fase.

“Ha sido un placer ver a Uruguay llevar su orgullosa tradición futbolera a esta Copa Mundial de la FIFA. Nos han recordado por qué su país tiene un lugar tan especial en la historia de nuestro hermoso deporte. ¡Gracias @aufoficial!”, señaló.

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