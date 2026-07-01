El mensaje de agradecimiento de Gianni Infantino a la selección uruguaya, en el que destacó "su espíritu competitivo y su calidad en el campo"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció a la selección uruguaya por su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con un mensaje publicado en su Instagram este miércoles.

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“¡Gracias, @aufoficial!”, señaló en un posteo en el que compartió un álbum de fotos con futbolistas de la celeste, hinchas y una en la que está junto al presidente de la AUF Ignacio Alonso.

El mensaje de Gianni Infantino para Uruguay con una foto con Ignacio Alonso “Su espíritu competitivo y su calidad en el campo los hicieron un participante maravilloso de esta @fifaworldcup, y crearon momentos memorables para los aficionados de todo el mundo”, agregó Infantino, quien también esté miércoles saludó a las selecciones de Irak y Arabia Saudita, otras selecciones eliminadas en primera fase.

“Ha sido un placer ver a Uruguay llevar su orgullosa tradición futbolera a esta Copa Mundial de la FIFA. Nos han recordado por qué su país tiene un lugar tan especial en la historia de nuestro hermoso deporte. ¡Gracias @aufoficial!”, señaló.