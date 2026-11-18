Cuando Elizabeth y Tom Wilcox se dieron cuenta de que nunca podrían permitirse comprar la casa que querían para ellos y sus dos hijos, tomaron una decisión inesperada.

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Se embarcaron en la búsqueda de otra pareja con niños pequeños, completos desconocidos para ellos, a quienes les propondrían comprar una propiedad en partes iguales y mudarse todos juntos.

Los Wilcox, residentes en Vancouver, ciudad que desde hace tiempo tiene algunos de los precios de vivienda más altos de Canadá, estaban desesperados por comprar una casa que tuviera un jardín trasero donde sus hijos pudieran jugar.

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"Queríamos una casa con un patio donde cupiera una cama elástica, en un barrio donde se pudiera ir caminando a todas partes, pero no podíamos permitírnoslo", dice Elizabeth, jefa de proyectos en el sector de la salud.

Con un presupuesto de 1 millón de dólares canadienses (unos US$700.000), lo máximo a lo que podían aspirar era un pequeño apartamento, con balcón en el mejor de los casos.

Fue entonces cuando a Elizabeth se le ocurrió la idea de comprar la propiedad junto con otra familia.

"Hemos ahorrado decenas de miles de dólares"

Los Wilcox publicaron un anuncio en el boletín electrónico de una agencia inmobiliaria local, pero pasaron dos años hasta que finalmente conocieron a una familia con la que congeniaron: Ashley Pullman, su marido y sus dos hijos.

En 2023, los Wilcox y los Pullman compraron conjuntamente una casa unifamiliar de seis dormitorios, con jardín trasero incluido, por 1,85 millones de dólares canadienses (unos US$1,29 millones).

Las dos familias se repartieron la entrada de US$175.000 y siguen dividiendo en partes iguales los pagos mensuales de la hipoteca, que ascienden a US$2.730.

También dividen equitativamente las facturas y otros gastos, como las reparaciones necesarias en la vivienda.

Elizabeth explica que este acuerdo les ha ahorrado a ambas familias "decenas de miles de dólares".

Elizabeth Wilcox Las madres Ashley Pullman (izquierda) y Elizabeth Wilcox cuentan que las dos familias se llevan bien.

Aunque no existen datos oficiales sobre el número de personas que compran viviendas con gente a la que no conocían previamente, Parimal Gosai dice haber visto un gran aumento del interés en Toronto como respuesta a los elevados precios de las propiedades.

Gosai es fundador y director ejecutivo de Husmates, una aplicación y sitio web que conecta a personas que buscan comprar una casa con un desconocido en la ciudad más grande de Canadá.

Según él, puede considerarse "una relación económica, lo que elimina el componente emocional".

En otras partes del mundo, no está claro cuán común es este fenómeno.

David Hollingworth, de la agencia hipotecaria británica L&C, relata que si bien él no lo ha presenciado personalmente, cree que también ocurre en Reino Unido, aunque es muy poco frecuente.

"Recuerdo que antes de la covid-19 hubo un evento en un pub de Londres, algo así como para encontrar pareja, pero para personas que buscaban comprar una casa con un desconocido", dice. "No sé qué tan exitoso fue".

Elizabeth Wilcox Los Wilcox y los Pullman unieron sus recursos para comprar una casa unifamiliar en Vancouver.

Tres años después, los Wilcox y los Pullman cuentan que su convivencia sigue funcionando.

Si bien cada familia tiene algunos espacios privados, como sus propias cocinas, comparten la gran sala de estar en el sótano, que incluye un gimnasio en una esquina y un congelador compartido.

"Si alguien dice que va al sótano a hacer ejercicio, sabemos que no debemos entrar por un rato, y nunca ha habido ningún problema", explica Elizabeth.

Ashley coincide en que no hay líos entre ellos.

"Quizás sea arrogancia, pero mi marido y yo sentíamos que somos el tipo de personas que pueden convivir con desconocidos", sostiene.

Reuniones de copropietarios

Sabrina Bowman, consultora de negocios independiente en Toronto, es copropietaria de una vivienda con otros dos compañeros desde 2018.

Cuando firmó el contrato y se mudó, no conocía a una de las otras dos personas.

Aunque Sabrina dice que no se siente cómoda compartiendo los detalles monetarios, comenta que decidieron dividir la entrada y los pagos de la hipoteca en función de lo que gana cada uno.

Y cree que cualquier disputa hogareña puede resolverse a tiempo mediante conversaciones abiertas.

"Para nosotros, lo importante es contar con mecanismos para comunicarnos sobre todo lo que sucede en casa".

Tienen reuniones periódicas en la casa en las que hablan de las tareas domésticas, los asuntos económicos, las celebraciones de cumpleaños y cualquier desacuerdo.

"Es estupendo ver que la gente sea honesta sobre algo que quizás les incomoda y que podamos encontrar una solución", indica Sabrina.

Sabrina Bowman Sabrina Bowman cree que es importante tener una comunicación abierta.

Tanto en la casa de Sabrina en Toronto como en la de los Wilcox y los Pullman en Vancouver, existen acuerdos legales en caso de que alguien quiera venderla y mudarse.

En ambas viviendas se especifican plazos de preaviso razonables, y en la de Sabrina, el compañero que decida irse está obligado a dar a los que se quedan la primera oportunidad de comprar su parte.

Tanya Walker, abogada inmobiliaria en Toronto, señala que estas garantías legales son vitales.

"Se necesita algo legalmente vinculante en lugar de un montón de correos electrónicos y mensajes de Facebook que pueden ser muy difíciles de recopilar si surge una disputa", explica.

De vuelta en Vancouver, Elizabeth dice que ninguna de las dos familias ha fijado cuánto tiempo vivirán en esa casa.

"Todos estamos muy contentos con la distribución y la ubicación, así que sería difícil mudarnos", piensa.

"No puedo expresar con palabras la emoción que sentí al ver a los niños saltar en el trampolín por primera vez, o correr en círculos sobre nuestro pequeño trozo de césped".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC