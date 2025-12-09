Hoy se activan dos nuevos radares en Montevideo: dónde están ubicados y cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

A partir de este martes 9 de diciembre, la Intendencia de Montevideo (IM) activará dos nuevos equipos de fiscalización de velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Estos radares se suman a los ya implementados semanas atrás y tienen como objetivo reforzar el control del tránsito para mejorar la seguridad vial en la capital.
Ubicaciones y límites de velocidad
Uno de los nuevos equipos estará ubicado en la intersección de Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar, mientras que el otro se situará en el cruce de las calles Nueva Palmira y Democracia. En ambos puntos, el límite de velocidad permitido es de 45 km/h, por lo que los conductores deberán ajustarse a esta normativa para evitar sanciones.
Multas por exceso de velocidad
Las sanciones por exceder el límite de velocidad varían según la cantidad de kilómetros por hora que se superen:
-
Exceso de hasta 20 km/h: Multa de 5 UR.
-
Exceso de entre 21 y 30 km/h: Multa de 8 UR.
-
Exceso de entre 31 km/h y el doble menos uno del límite permitido: Multa de 12 UR.
-
Exceso de más del doble del límite de velocidad: Multa de 15 UR.
Eliminación de tres puntos de control
Por otro lado, la Intendencia de Montevideo informó que, debido a cambios en la infraestructura urbana, se eliminarán tres puntos de control de velocidad que anteriormente estaban en funcionamiento. Los lugares eliminados son: