/ Nacional / FISCALIZACIÓN

Hoy se activan dos nuevos radares en Montevideo: dónde están ubicados y cuánto cuestan las multas por exceso de velocidad

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo informó que, debido a cambios en la infraestructura urbana, se eliminarán tres radares que estaban en funcionamiento

9 de diciembre 2025 - 7:46hs
Radares Montevideo velocidad 8
Foto: Diego Lafalche/ FocoUy

A partir de este martes 9 de diciembre, la Intendencia de Montevideo (IM) activará dos nuevos equipos de fiscalización de velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Estos radares se suman a los ya implementados semanas atrás y tienen como objetivo reforzar el control del tránsito para mejorar la seguridad vial en la capital.

Ubicaciones y límites de velocidad

Uno de los nuevos equipos estará ubicado en la intersección de Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar, mientras que el otro se situará en el cruce de las calles Nueva Palmira y Democracia. En ambos puntos, el límite de velocidad permitido es de 45 km/h, por lo que los conductores deberán ajustarse a esta normativa para evitar sanciones.

Multas por exceso de velocidad

Las sanciones por exceder el límite de velocidad varían según la cantidad de kilómetros por hora que se superen:

  • Exceso de hasta 20 km/h: Multa de 5 UR.

  • Exceso de entre 21 y 30 km/h: Multa de 8 UR.

  • Exceso de entre 31 km/h y el doble menos uno del límite permitido: Multa de 12 UR.

  • Exceso de más del doble del límite de velocidad: Multa de 15 UR.

Eliminación de tres puntos de control

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo informó que, debido a cambios en la infraestructura urbana, se eliminarán tres puntos de control de velocidad que anteriormente estaban en funcionamiento. Los lugares eliminados son:

  • Avenida 18 de Julio y Yaguarón

  • Avenida Italia y Lido (al oeste)

  • Camino Carrasco y Lugo

