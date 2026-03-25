Intendencia de Canelones señalizará avenida César Mayo Gutiérrez entre La Paz y Las Piedras: los cambios

La avenida César Mayo Gutiérrez contará con nueva señalización en todo su trazado entre La Paz y Las Piedras , en una medida que apunta a reducir la siniestralidad en puntos considerados de alto riesgo, argumentó la Intendencia de Canelones a través de su sitio web.

La iniciativa surgió a partir de una sugerencia del municipio a Ingeniería de Tránsito , que tras realizar los estudios correspondientes resolvió avanzar con la implementación.

El alcalde de La Paz, Juan Tons , explicó que se trataba de un reclamo de vecinos de la zona. “Era una gran inquietud”, afirmó, y agregó que la solicitud se fundamenta en que “hemos tenido una serie de accidentes porque los que vivimos acá hace muchos años sabemos que esta calle es preferencial, pero no tenía la cartelería que lo indicaba” .

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La avenida atraviesa además una zona con varios centros educativos , por lo que las autoridades consideran que la nueva señalización contribuirá a mejorar la seguridad vial en un punto neurálgico de la ciudad.

Por su parte, el director de Ingeniería de Tránsito, Adrián Bringa, señaló que la intervención forma parte del Plan de Movilidad Local y adelantó que se están realizando estudios específicos en distintos cruces.

“Uno es precisamente en la esquina donde se encuentra el municipio, que se están dando ciertos conflictos en la movilidad, y otro es en César Mayo Gutiérrez y Aldabalde, que también si bien no hay una alta siniestralidad, sí hay una alta exposición al peligro”, explicó.