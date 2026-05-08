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/ ACCIDENTES

Dos camiones volcaron en rutas de Florida y Canelones: uno de los conductores dio positivo en la espirometría

Los dos vehículos pesados despistaron y volcaron en las rutas 5 y 12

8 de mayo de 2026 12:32 hs
camionesvuelcos

Dos siniestros de tránsito con vuelco de camiones se registraron en la mañana de este viernes en rutas nacionales de Florida y Canelones, dejando a sus conductores lesionados, informó Policía Caminera.

El primero de los casos ocurrió sobre las 9:45 en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 4.500, en Florida. Según la información policial, un camión con zorra cargado de arena circulaba de este a oeste cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, despistó y volcó sobre la faja natural. La zorra quedó en posición normal.

El conductor, un hombre de 28 años, sufrió un “traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento” y fue trasladado al Sanatorio COMEF. La prueba de espirometría realizada dio resultado cero.

Otro vuelco en Ruta 5

El segundo siniestro ocurrió sobre las 10:30 en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 31, en la zona de Progreso, departamento de Canelones.

En este caso, un camión que circulaba vacío de sur a norte despistó y volcó por causas que aún intentan establecerse. El vehículo quedó invertido, mientras que la zorra permaneció en posición normal.

El conductor, único ocupante del camión, sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar. Según el parte oficial, la espirometría practicada arrojó resultado positivo.

Debido al vuelco, la circulación en la zona quedó parcialmente obstruida y el tránsito fue canalizado por efectivos que trabajaban en el lugar.

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