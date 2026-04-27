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Las librerías independientes de Montevideo piden una ley de "precio único" para los libros y denuncian "competencia feroz y desleal"

Librerías publicaron un comunicado donde apuntan contra "intermediarios de comercio electrónico y tarjetas" que "ponen en riesgo" su supervivencia

27 de abril de 2026 14:19 hs
Librerías independientes piden ley de precio único para los libros

Librerías independientes piden ley de precio único para los libros

Un grupo de librerías independientes de Montevideo publicaron este fin de semana un comunicado en el que reclaman la creación de una "ley de precio único" para los libros, y apuntan contra "intermediarias de comercio electrónico y tarjetas", señalando que "están promoviendo una competencia feroz y desleal que pone en riesgo nuestra supervivencia".

El comunicado fue publicado en redes sociales por un grupo de 19 librerías, bajo el título "los libros se compran en librerías".

"Uruguay todavía tiene una amplia red de librerías donde, además de libros, hay talleres, clubes, presentaciones y actividades culturales. Hoy esos espacios están en peligro", plantea el mensaje de los comercios.

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"Por eso defendemos una ley de precio único del libro, como existe en Alemania, Francia, España, México y Argentina: para cuidar la bibliodiversidad, competir en igualdad de condiciones y preservar la cadena de valor", agrega el texto sobre un proyecto con el que estas librerías se acercaron a varios legisladores.

Sin mencionarlos directamente, el comunicado manifiesta la desventaja que estos locales tienen con respecto a librerías medianas y grandes, como aquellas que pertenecen a cadenas, y que tienen habitualmente descuentos y acuerdos con distintas tarjetas y bancos.

Por otra parte, las librerías se refieren a la llegada a Uruguay de la plataforma de origen chileno Buscalibre, un sitio web de compra de libros que también ofrece descuentos de forma recurrente.

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