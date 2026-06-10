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Un relator uruguayo entró a la casa de Gran Hermano: "Nunca me había sentido observado"

Jorge Arrutti, relator oriundo de San Carlos, entró a la casa donde se desarrolla el reality para relatar los partidos de la selección argentina

10 de junio de 2026 16:11 hs
Gran Hermano Generación Dorada
Telefe

Una nueva voz sonó en la casa de Gran Hermano. El reality show, que va por su "edición dorada" en Argentina, tuvo una presencia inusual en los últimos días: el relator uruguayo Jorge Arrutti entró a la casa para relatar en vivo los partidos amistosos de Argentina frente a Honduras e Islandia antes del inicio del Mundial 2026.

Arruti, nacido en la ciudad de San Carlos en Maldonado, fue elegido para llevarle a los participantes del concurso –que se mantienen en cierto aislamiento necesario para el desarrollo del programa– la emoción de los partidos de la selección argentina y gritó dos goles contra Honduras, gentileza de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

"Entramos a la casa más famosa para relatar a la #selecciónargentina. Increíble la Filial GH y el Scaloliving", escribió en una publicación que compartió en sus redes sociales.

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En un video que compartió en sus redes sociales el uruguayo mostró el detrás de escena, donde se le ve entre los pasillos de la casa y en el living desde donde relató el partido, sin ningún tipo de contacto con los participantes más que a través de su voz.

"Es muy loco porque nunca me había sentido observado mientras relato", dice el uruguayo y muestra la cámara que lo grababa mientras trabajaba.

Arrutti forma parte de Radio La Red de Argentina y viajará a Estados Unidos para formar parte del equipo que hará la cobertura del Mundial en Canal 9 de Buenos Aires, Argentina 12 y Cadena del Mar de Maldonado.

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