Julio Ríos reveló su faceta como actor de telenovelas en Estados Unidos: "Nunca pasé un papelón dándole un beso a una mujer como en esa oportunidad"

Julio Ríos , el periodista deportivo y comentarista de fútbol, reveló en una entrevista en Un mundo de sensaciones (Topic) su pasado como actor en dos telenovelas norteamericanas.

En una entrevista con Sebastián Martínez recordó cuando, durante su segunda estadía en Estados Unidos, llegó a una agencia de representantes de talento con una carpeta en la que hacía un repaso de su trayectoria. La agencia en cuestión, cuenta Ríos, se encargaba de representar actores y antes de que pudiera irse, se encontró con una funcionaria que lo interceptó.

"Me equivoqué" , recuerda que le dijo Ríos. "Yo trabajé en la cadena Telemundo , hago televisión pero hago otra cosa totalmente diferente. Hago deportes ".

De nuevas apuestas a clásicos renovados: 15 canciones que acompañarán a la Selección Uruguaya en el Mundial 2026

Hacks llegó a su fin: el obituario de una serie que se convirtió en un éxito de HBO

Entre los documentos que había entregado en su carpeta, la mujer encontró una imagen de una entrevista en la que el periodista aparecía de traje, lentes negros y un revólver. Esa imagen lo llevó a hacer siete episodios en una telenovela como detective, sin parlamentos. "Me bajo de un móvil policial, mato al malo y ahí termina la telenovela". La Revancha fue entonces su primera ficción, mientras encontraba trabajo en el ámbito periodístico.

Después de esa primera experiencia, contó que participó en 12 episodios de una nueva tira: Sol de medianoche.

"Me toca besar a una actriz mexicana que había hecho como 20 telenovelas", recordó el periodista deportivo. En la escena, Ríos llegaba a la casa del "malo" y después de que la empleada dijera sus líneas en un acento neutro tenía que besarla.

"Estaba el marido de ella, que era bastante mayor que ella, un cubano, en el set. Fui y me lavé la boca como 28 veces. Para el que está acostumbrado no pasa nada, pero no era mi palo", contó Ríos.

La escena, que debió ser repetida en varias ocasiones, es recordada por el periodista. "Nunca pasé un papelón dándole un beso a una mujer como en esa oportunidad. Fue tremendo, tremendo, tremendo, tremendo".