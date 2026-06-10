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Un equipo de periodistas uruguayos tuvo que pagar una coima en el aeropuerto de Cancún para pasar y cubrir el Mundial 2026: "No sabés lo que fue"

Mauro Mas y Javier Pérez, periodistas de Sport 890, fueron demorados en Cancún por los agentes de seguridad

10 de junio de 2026 13:13 hs
Mauro Mas en Sport 890

Mauro Mas en Sport 890

Los equipos mundialistas de los diferentes programas deportivos uruguayos ya se encuentran en territorio mexicano siguiendo de cerca a la selección uruguaya, que hará base en Cancún y que se prepara para su primer partido del Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en Miami el próximo lunes 15. La llegada de algunos, de todos modos, fue algo aparatosa, y eso le pasó por ejemplo al equipo de Sport 890.

Los periodistas Mauro Más y Javier Pérez aterrizaron en el aeropuerto de Cancún en las últimas horas, y según relataron en Cien x ciento deportes con Roberto Moar y Diego Jokas, la llegada fue todo menos tranquila.

"Los controles son imponentes", empezó a contar Mas. "Cuando llegamos al aeropuerto de Cancún dos veces tuvimos que abrir todo. Y en un sector aparte de la gente. Los perros no sabés lo que eran, elefantes."

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El periodista deportivo contó que los agentes de seguridad los miraban como si fueran "Pablo Escobar", y que él, por ejemplo, tuvo que abrir todos los paquetes de yerba ante la sospecha de quien controlaba su equipaje. Sin embargo, el momento más incómodo lo vivieron cuando Javier Pérez fue convocado a una sala aparte donde fue interrogado por oficiales debido al equipo de transmisión que cargaban con ellos.

"Javier gesticulaba, hacía señas, y en un momento dije 'lo perdimos'", dijo Mas, que reveló que tuvieron que "colaborar económicamente" con los agentes para que los dejaran continuar con su camino.

"Me dice Javier que no cuente. Pero imagínense lo que tuve que hacer", comentó el periodista, mientras fuera de plano sus compañeros hacían la seña con los dedos que significa "dinero".

"Esa misma seña. Estamos en un lugar donde lamentablemente eso pasa."

"¿Salió el de cien?", preguntó Jokas, mientras un billete de cien dólares se mostraba en la esquina de la pantalla.

"No sabés lo que fue. Hicimos todo rápido y cuando llegamos a ese lugar estuvimos hora y media. Ahora me río, pero en el momento me preocupé. Al final fuimos a buscar la tarjeta de crédito porque más no teníamos. Si nos sacaban los equipos no cortaban la cobertura", cerró el periodista.

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