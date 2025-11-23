Nacional confirmado para enfrentar a Peñarol con Carneiro y Ebere titulares: los problemas que tuvo Jadson Viera para armar el equipo que visita el CDS

Los 15 días de trabajo que tuvo el entrenador de Nacional , Jadson Viera , para preparar las finales de la Liga AUF Uruguaya se presentaron como una gran oportunidad para el DT para realizar un intensivo con todos los futbolistas, a un mes de llegar a Los Céspedes para reemplazar a Pablo Peirano. Sin embargo, una gripe que afectó a Maximiliano Gómez , el jugador que llegó como figura para conquistar el título de la temporada 2025, dejó a entrenador sin su mejor exponente.

Jadson Viera confirmó una hora antes del partido el equipo con Gonzalo Carneiro y Christian Ebere como titulares y dejó en banco de suplentes a Maximiliano Gómez y a Nicolás López . En el caso del segundo fue por una decisión técnica.

Esta modificación representa todo un desafío para el entrenador teniendo en cuenta que Carneiro y Ebere tuvieron pocas oportunidades de jugar juntos en el año.

Ebere disputó el primer semestre en Plaza y regresó a los tricolores para jugar el Clausura. En ese torneo solamente fue titular en dos partidos y desde que llegó Jadson Viera estuvo 12 minutos ante Cerro y no jugó frente a Defensor Sporting, en el partido que los albos aseguraron el primer lugar en la Tabla Anual que le dio la clasificación directa a las finales de la Liga Uruguaya.

El nigeriano reemplaza a Nicolás López, a quien el entrenador decidió dejar en el banco por razones técnicas.

El cambio forzado por una situación sanitaria es la salida de Maxi Gómez. El delantero estuvo engripado en la semana. Volvió a entrenar el miércoles, pero recayó y recién este sábado pudo entrenar en la cancha.

En su lugar ingresa Gonzalo Carneiro quien jugó un solo partido como titular este año, después de recuperarse de una intervención en la rodilla, y no convirtió goles.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman explicó de esta forma la semana de Maxi Gómez: "Lo vi recién el viernes y ya estaba mejor, pero no entrenó. Ayer (sábado) lo vi mucho mejor en el 'banderazo'. Estaba más repuesto. El problema es la falta de entrenamientos que acumuló en la semana. Estos estados gripales son un poco engañosos. A mitad de semana se sintió mejor y luego tuvo una recaída. Si Jadson lo necesita media hora, está. Si hubiera sido una sola final, Maxi iba para adentro, pero al definirse en dos, el entrenador toma esta decisión".

También Jadson Viera presenta un equipo más combativo en la mitad de la cancha con tres volantes.

Con esas características en la formación jugó los dos primeros partidos del año, con Oliva, Catarozzi y Nicolás "Ojito" Rodríguez, que ganó.

Luego, con Peirano cambió la forma de jugar el clásico, con dos volantes y perdió la final del Intermedio por penales y por goleada en el Clausura.

Nacional jugará la primera final ante Peñarol, que comienza a la hora 16.30 en el Campeón del Siglo con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Juan Cruz de los Santos, Gonzalo Carneiro y Christian Ebere.

En el banco de suplentes quedaron Ignacio Suárez, Matías de los Santos, Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Exequiel Mereles, Nicolás López y Maxi Gómez.

Quedaron fuera el banco el venezolano Rómulo Otero y el zaguero juvenil formado en el club Paolo Calione.