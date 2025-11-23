Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol confirmado para enfrentar a Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya: Diego Aguirre apuesta por Diego García

Peñarol ya tiene el equipo confirmado para enfrentar a Nacional en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya, en el Estadio Campeón del Siglo

23 de noviembre 2025 - 16:12hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó la formación del equipo para enfrentar a Nacional a la hora 16.30 en la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

Sale del equipo el volante Jesús Trindade y se mete Diego García.

Peñarol formará con Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Leonardo Fernández, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PEÑAROL

Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"

Ricardo Vairo, presidente de Nacional 
NACIONAL

Ricardo Vairo entró en el juego mediático de Ignacio Ruglio, reaccionó y le contestó en redes por sus posteos de este sábado previo al clásico Peñarol vs Nacional

En el banco de suplentes estarán Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Jesús Trindade, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez, Alejo Cruz, Jaime Báez y Stiven Muhlethaler.

Quedaron fuera del banco de suplentes el tercer golero Kevin Morgan, Damián Suárez, Kevin Rodríguez, Julio Daguer y Luciano González.

Están en sanidad Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera por roturas de ligamentos, David Terans por rotura parcial de tendón de Aquiles, y Héctor Daniel "Tito" Villalba, por esguince de rodilla.

Peñarol Diego Aguirre Nacional Liga AUF Uruguaya

