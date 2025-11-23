Peñarol confirmado para enfrentar a Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya: Diego Aguirre apuesta por Diego García

Diego García Foto: Leonardo Carreño

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, confirmó la formación del equipo para enfrentar a Nacional a la hora 16.30 en la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

El DT aurinegro realiza una sola variante en comparación con el equipo que el domingo pasado le ganó 2-1, en alargue, la semifinal del torneo a Liverpool, en el Estadio Centenario.

Sale del equipo el volante Jesús Trindade y se mete Diego García.

Peñarol formará con Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Leonardo Fernández, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Diego García; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

En el banco de suplentes estarán Martín Campaña, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Jesús Trindade, Lorenzo Couture, Leandro Umpiérrez, Alejo Cruz, Jaime Báez y Stiven Muhlethaler. Quedaron fuera del banco de suplentes el tercer golero Kevin Morgan, Damián Suárez, Kevin Rodríguez, Julio Daguer y Luciano González. Están en sanidad Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera por roturas de ligamentos, David Terans por rotura parcial de tendón de Aquiles, y Héctor Daniel "Tito" Villalba, por esguince de rodilla.