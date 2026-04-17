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Bomberos controló incendio en el garaje de un edificio de Montevideo donde había 18 autos y 8 motos

Según informó Bomberos los daños fueron limitados, con la pérdida total de una camioneta y una moto, además de daños parciales en otro vehículo

17 de abril de 2026 10:09 hs
20240410 Bomberos, camión de bomberos
Foto: Inés Guimaraens

Bomberos controló un incendio que se desató alrededor de las 23:30 de este jueves en el garaje de un edificio ubicado en la intersección de las calles Canelones y Convención, en la ciudad de Montevideo.

Al llegar la primera dotación del Destacamento Centro Cordón, los bomberos encontraron abundante humo y fuego en el interior del estacionamiento, ubicado en el subsuelo del edificio. El garaje albergaba un total de 18 automóviles y 8 motocicletas.

El personal de Bomberos comenzó de inmediato las tareas de extinción, logrando controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del edificio o a vehículos cercanos. Gracias a la rápida intervención, los daños fueron limitados, con la pérdida total de una camioneta y una motocicleta, además de daños parciales en otro vehículo.

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Un hombre mayor de edad, que se encontraba en el lugar, fue asistido por personal médico debido a la inhalación de humo. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para su atención.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron tareas de remoción, enfriamiento e inspección del lugar, dejando el área bajo custodia policial para resguardar la escena. En el operativo también trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia médica.

Las causas del incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Siniestros.

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