Figura de Canal 4 anunció su vuelta al Carnaval después de asegurar que no saldría en 2026: "Pasé seis meses muy jodidos"

Seis meses después de anunciar que no sería parte del Carnaval 2026 , Gastón "Rusito" González confirmó este viernes su vuelta al concurso oficial , como parte del elenco de un conjunto de parodistas del que ya fue parte . El conductor de Canal 4 hizo el anuncio en el programa del que forma parte, Vamo' arriba.

González había contado en febrero de este año, una vez terminada su temporada con los parodistas Zíngaros, con los que fue elegido como Figura Máxima de Carnaval en 2024 por su interpretación de Ariel "Pinocho" Sosa que para el 2026 se tomaría el año para dedicarle tiempo a su familia.

" El año que viene no voy a estar haciendo Carnaval, me cuesta mucho hasta decirlo , pero mis hijas crecen. Carnaval es mi vida, mi pasión, pero [ellas] también me necesitan", expresó en aquel momento.

Sin embargo, esta semana confirmó que revirtió esa decisión, y explicó sus motivos. "Había dicho que no iba a salir, lo dije y como si yo fuese el termómetro del Carnaval empezaron a decir 'sabe que se viene brava'. Pero más allá de que es un laburo y que es un ingreso para mí, yo lo disfruto. No pasó nada. Pasé tres años maravillosos, divinos en Zíngaros, y hablé con Gastón Sosa (director del conjunto), todo ok. Hablé con las personas que tenía que hablar", explicó González.

"Yo no iba a salir, de verdad, por mis hijas, y ahora también por mis hijas y por mi familia voy a volver, y no es solo un tema económico, es un tema emocional. Ustedes me ven muy gracioso pero pasé seis meses muy jodidos, y no importa, no lo voy a hablar, es un tema mío, personal, y esto no es joda", agregó el conductor. "Yo disfruto mucho el Carnaval y la cercanía con la gente, pero a veces se empiezan a decir cosas que no son, y yo me las voy a aguantar. Hablé con las personas que tenía que hablar".

Con qué conjunto saldrá Gastón "Rusito" González y cuantas ofertas tuvo para el Carnaval 2026

González explicó que además de la propuesta que terminó aceptando, recibió en los últimos meses cuatro ofertas de "murga, humoristas y revistas".

"Me convocaron, tuve charlas divinas, pero no se dio", dijo antes de anunciar su regreso al que fue su primer hogar carnavalero. "Mi decisión, también por un tema afectivo, porque salí nueve años en ese conjunto, y todo surgió en una charla muy amena, es salir con los parodistas Los Muchachos.

" Si me equivoqué en tirar que no iba a salir, lo siento, pero por mí y por mi familia necesitaba volver al carnaval", agregó el actor. "Que digan de mi lo que quieran, pero yo siempre respeté y nunca manché al Carnaval. Amo y voy a defender al Carnaval toda mi vida".