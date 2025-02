"Está decidido": una figura máxima (y figura de TV) anunció que no hará Carnaval el próximo año

González, que fue elegido como Figura Máxima de Carnaval en 2024 por su interpretación de Ariel "Pinocho" Sosa en Zíngaros, anunció este jueves que el año próximo no formará parte del concurso. "El año que viene, ya está decidido, no salgo en Carnaval" , dijo en una entrevista en 8AM, el programa matutino de Canal 4.

González, que a su vez conduce Vamo arriba en el mismo canal, explicó que "seguramente" se trate de un alejamiento por un año, aunque comentó que no lo puede asegurar todavía. "El año que viene no voy a estar haciendo Carnaval, me cuesta mucho hasta decirlo, pero mis hijas crecen. Carnaval es mi vida, mi pasión, pero [ellas] también me necesitan", expresó.