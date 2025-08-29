Hay nuevas entradas para los shows de Shakira en el Estadio Centenario: cuándo se ponen a la venta

Casi 100.000 personas verán a Shakira en su regreso a Montevideo después de 25 años, en los dos shows que dará el próximo 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario. Y pueden ser todavía algunas personas más, ya que este viernes se anunció que se pondrán a la venta nuevas localidades para las dos fechas.

La productora a cargo del espectáculo, AM, confirmó este viernes que a partir del próximo lunes 1° de setiembre habrá nuevos lugares disponibles , luego de que en cuestión de horas se agotaran las dos presentaciones de la cantante colombiana, anunciadas el pasado julio.

"La primera función anunciada para el 3 de diciembre se agotó en pocas horas el primer día de la preventa. Ya el ritmo en que volaron los tickets fue un récord en Uruguay para un show de esta magnitud, pero se agregó la segunda y volvió a suceder lo mismo solo que esta vez el público llegó a acceder a la venta general", explicó la productora en un comunicado en aquel momento.

Por ese motivo, ahora se pondrán a la venta estas nuevas localidades, cuyos precios y ubicaciones no fueron todavía reveladas, pero que según pudo confirmar El Observador serán "en varios sectores". Se sabe también que se pondrán a la venta el próximo lunes a las 10 de la mañana, a través de la plataforma Red UTS.

Los récords locales y regionales que batió Shakira antes de venir a Uruguay

La cantante colombiana, que se presentará el próximo 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran, superó los récords de venta de entradas que marcaron otros artistas como Tini Stoessel o Paul McCartney en Uruguay y marcó un hito en la producción de shows internacionales en el país al ser la primera artista en encabezar dos fechas en el Estadio Centenario con aforo completo (conformado para espectáculos por tres tribunas y el campo de juego).

25 años después de su primera (y única) presentación en Montevideo, Shakira anunció su regreso en la porción latinoamericana de una gira internacional que ya la ha llevado por nueve países –antes viajar por Europa y Asia– con un show que es también repaso de su carrera artística.

La cantante colombiana logró, al promediar agosto, la gira latina más grande de 2025 con Las mujeres ya no lloran World Tour, tras encadenar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, según divulgó Sony Music Latin.