Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Opinion

Expedición SUB200: un espejo fascinante en el que mirarnos

Durante la pandemia causada por el coronavirus, la ciencia nos habló desde un lugar más áspero, lleno de gráficos, curvas y restricciones.

El Observador | Priscila Noya

Por  Priscila Noya

estrella de mar
1 de septiembre 2025 - 16:06hs

Hay gestos que, por su potencia simbólica, logran atravesar el ruido cotidiano y fijarse en la memoria colectiva. La expedición Uruguay SUB200 colocó una bandera uruguaya a casi 1.700 metros bajo el mar, con motivo del bicentenario de la independencia. Un acto sencillo, hasta teatral, que, sin embargo, condensa algo mucho más profundo: la posibilidad de que la sociedad se mire en la ciencia como en un espejo.

Durante la pandemia causada por el coronavirus, la ciencia nos habló desde un lugar más áspero, lleno de gráficos, curvas y restricciones. El Grupo Asesor Científico Honorario fue la figura visible de ese contrato social, pero logró conectar con la población de una manera cálida, accesible y sin pretensiones, generando un control de daños frente a una fuerza entonces temible. Hoy, en cambio, la ciencia vuelve a escena desde otro registro: el de la fascinación.

Este cambio de registro no es menor. Presentada en tiempo real a través de transmisiones en vivo, la ciencia deja de ser un corpus inaccesible para convertirse en un espectáculo cultural. Los ciudadanos ya no reciben el saber científico como mandato, sino que participan de él como parte de la historia, acompañando el descenso de un robot submarino que devela un territorio hasta ahora invisible. Esa democratización visual constituye una pedagogía implícita: al compartir el asombro, se construye comunidad.

Esta relación entre sociedad y ciencia necesita del impulso institucional. Porque el asombro no se sostiene solo: requiere políticas públicas que financien la investigación, que transmitan sus resultados y que permitan que los hallazgos circulen como patrimonio común. Cuando los gobiernos deciden acompañar y poner la ciencia al alcance de todos, la exploración deja de ser un evento aislado y se convierte en una experiencia compartida y en un idioma público que fortalece la democracia. Es allí, en la conjunción de curiosidad y Estado, donde se juega la vitalidad de nuestra relación con el conocimiento y con el mundo que habitamos.

Más noticias
¿cuanto vale una inversion floja de papeles?
OPINIÓN

¿Cuánto vale una inversión "floja de papeles"?

Esta expedición debe entenderse más allá de sus logros estrictamente científicos. Su verdadero aporte es cultural. Nos enseña que la ciencia no es solo una técnica para domesticar a la naturaleza, sino una narrativa que amplía las posibilidades de lo humano. En tiempos de desconfianza, cuando el discurso científico suele ser reducido a expertocracia, un acontecimiento como este restituye la dimensión más fértil de la ciencia: la de convocar, la de despertar curiosidad, la de hacer de lo desconocido una experiencia común.

En última instancia, la ciencia no se limita a laboratorios ni a publicaciones en revistas especializadas. También -y, acaso, sobre todo- se manifiesta en estos gestos, en la construcción de imágenes que circulan y que nos reintegran a un sentido de pertenencia. El descenso al fondo del mar que invocaba Verne no es solo la travesía de los científicos que la llevan a cabo. Es también la nuestra, la de los espectadores que, desde la superficie, nos reconocemos partícipes de un relato mucho más cercano.

En aquel cruce entre curiosidad, inversión pública y gesto simbólico, encontramos la vitalidad de nuestra relación con el conocimiento. Y, así, la ciencia se vuelve puente, porque conecta lo profundo y lo remoto con la vida cotidiana. Porque transforma lo inaccesible en experiencia compartida. Y porque sitúa a la sociedad en un diálogo activo con el mundo que habita.

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 31 de agosto en vivo

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos