Cultura y Espectáculos / Pedro Dalton

Pedro Dalton: "Lo que tiene el rock, en mi caso, es que es como una necesidad básica de las emociones"

En el séptimo capítulo de Rock State, Pedro Dalton, cantante de Buenos Muchachos, reflexiona sobre el rock como una necesidad, la transformación del género y cómo la música se enfrenta al "enemigo invisible" del sistema.

30 de agosto 2025 - 5:00hs
MESA DE TRABAJO.00_13_46_08.Imagen fija030

Para Pedro Dalton, el rock es una necesidad vital. "La música que escucho es el rock para mí", afirma en el último capítulo de Rock State, conducido por la periodista de El Observador, Federica Bordaberry. Desde su perspectiva, el rock es un espacio de libertad que abarca un espectro enorme, uno que se siente más allá de lo sonoro. Es, en sus propias palabras, un "sonido" que lo envuelve todo.

"El rock tiene una actitud de rebeldía y de 'me importa tres carajos lo que piensen'", reflexiona Dalton, quien asocia el género con la libertad de expresión. A lo largo de su carrera, y particularmente en su banda Buenos Muchachos, esta idea ha sido fundamental. El cantante recuerda un momento en su juventud en el que un maestro de pintura, Álvaro Mengual, le mostró cómo la tinta y el agua se encontraban en un punto de liberación. "Eso es rock", le dijo el maestro. Dalton encontró en ese gesto una metáfora perfecta de lo que significa el rock para él: una explosión.

El rock es también una cuestión de contraste, de jugar con los silencios y los ruidos. Para Dalton, el silencio es tan crucial como el ruido. "El silencio de Dios", dice, es fundamental, y es algo que Beethoven ya había plasmado en sus partituras. Dalton lo menciona al hablar de los Pixies y de cómo la calma y la explosión se entrelazan en la música. "Cuando Kurt Cobain dice que los Pixies son los que introdujeron en el rock esa cuestión de la calma, es un punto importante", explica, aludiendo a la importancia de esos contrastes en el sonido de la banda.

La actitud rock: descontrol y madurez

Aunque la escena rockera ha madurado, Dalton se niega a renunciar a la autenticidad. Para él, el rock sigue siendo un medio para expresar lo que hay dentro, incluso si el mundo ya no es el mismo que el de antes. "El enemigo real es el que absorbe", afirma, refiriéndose al sistema que hace que todo lo que alguna vez fue subversivo sea ahora parte del consumo masivo. "Los medios de comunicación y todas las plataformas están controladísimas, ese es el enemigo", reflexiona Dalton.

Aunque el rock, para Dalton, sigue siendo un refugio de rebeldía, no lo ve como algo que deba "pelear" contra el sistema de manera explícita. La música que crea con Buenos Muchachos es, en su esencia, una necesidad personal. "Nunca fue luchar contra el sistema, nunca nos interesó luchar contra el sistema. Lo que siempre sí tuvimos es la intención de hacer es hacer algo que nos gustara", explica. La banda, dice Dalton, siempre ha hecho música que a ellos mismos les gustaba, sin preocuparse por si era aceptada por el público masivo.

0605_ROCKSTATE_Pedro Dalton.00_00_12_20.Imagen fija032

En cuanto a la evolución de su banda, Dalton explica que el paso del "rockero energético" al "show más sofisticado" se dio de manera natural. "Cuando comenzamos a grabarnos, empezamos a escuchar y nos dimos cuenta de que para hacer lo que queríamos hacer, teníamos que pulir lo que hacíamos", señala. Sin embargo, la esencia de los primeros Buenos Muchachos sigue viva. "Lo más importante es la emoción que generamos", comenta, refiriéndose a cómo la banda mantiene su fuerza.

Al hablar sobre el futuro del rock, Dalton no es pesimista, aunque reconoce que ya no es el género que lidera las nuevas generaciones. "Es difícil que muera", dice, aludiendo al legado eterno de bandas como Los Beatles o Pink Floyd. Aunque hoy el rock no sea el "portavoz de los jóvenes", sigue siendo un medio potente para la expresión genuina. "Hay un montón de gente que sigue experimentando con el rock", afirma Dalton, y cita ejemplos de músicos que combinan rock con jazz de formas innovadoras.

Sin embargo, Dalton destaca que el valor del rock no está en reinventarse, sino en seguir creando desde la honestidad. "Yo no me planteo hacer algo distinto, porque al final todo está en lo que ya se hizo. Lo importante es seguir trabajando y crear música que te haga sentir algo real", concluye.

